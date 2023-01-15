增6261宗確診多66人死　七日平均死亡率0.762%　單日死亡率創新高

本港疫情有回落跡象，今日（15日）新增6,261宗確診，比昨日（14日）再跌19.2%，創去年11月15日後的新低。另外，再多66名患者死亡，七日平均死亡人數維持在67.3人，總計死亡達12,813宗，七日平均死亡率升至0.762%，比昨日多0.086個百分點。單日死亡率突破1，達到1.054%，創8個月新高。



今日疫情概要：



-增6,261宗確診，較昨日下跌接近2成。

-輸入個案170宗，佔整體個案比率2.72%；相比同日24,826機場入境旅客人次，確診比率則為0.68%，七日平均比率是1.01%。

-新增66名患者死亡，7日平均死亡率為0.762%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,813人。

本港今日增6,261宗確診，6,091宗本地個案，輸入個案佔170宗，佔整體個案比率為2.72%。昨日機場入境為24,826人次，確診比率為0.68%，較昨日微跌0.11個百分點。七日平均輸入確診人數為241人，七日平均輸入確診比率為1.01%。由2020年至今，本港共累計2,830,179人染疫。

衞生署公共衞生化驗服務處於1月6日至1月12日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4/BA.5 亞系有關樣本佔約45.35%。

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衞生署未有發現新變種病毒Omicron亞型變種病毒株輸入及本地個案，輸入個案方面，目前累計發現227宗XBB（包括一宗XBB.1.5）、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案則累計182宗XBBB （XBB.1.5）、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、36宗BF.7及210宗BQ.1.1亞系個案。

學校方面，今日為學校假期，未有新呈報個案。院舍方面，有19間院舍有確診個案，當中有22名院友及2名員工確診。

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