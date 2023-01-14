倡藥房限售60粒撲熱息痛　商會：已發通告籲每人賣不多於3盒

本港近日出現撲熱息痛搶購潮，政府昨（13日）公佈表示，藥房應按顧客醫療需要供應合理分量藥物，並發指引建議在每人每次限售不多於60粒撲熱息痛藥片或300毫升藥水。



港九藥房總商會副理事長張德榮表示，在本周四（12日）已向會員發出通告，呼籲藥房會員應向顧客出售適量的藥品，建議每位顧客購買不多於3盒止痛藥，他認為相關分量合理，因新冠肺炎引發的發燒及頭痛等一般維持數日，故60粒分量合理，而業界普遍亦接受相關指引。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則表示，依靠藥房自律出售十分困難，「做生意多多都肯賣。」



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政府昨日表示，除醫生建議外，在零售層面供應含「撲熱息痛」藥物予顧客以紓緩疼痛及發燒症狀時，每人的合理分量應不多於60粒藥片（一般用於12歲或以上人士）或300毫升藥水（一般用於12歲或以下兒童），並建議藥物零售商時參考此合理分量。

張德榮表示，本周四已向會員發出通告，向藥房會員作出呼籲，應向顧客出售適量的藥品，不要將存貨全售於特定客戶，以令更多顧客可以購買，建議每位顧客購買不多於3盒。通告亦表示，除止痛退燒藥外，其他如止咳、傷風感冒、止瀉等藥物亦應以同樣措施處理。

他表示商會一直都有類似建議，但就未有列明相關分量，今次衞生署為藥房業界訂下建議分量合理，因新冠肺炎引發的發燒及頭痛等一般維持數日，相信一人大概只需要服食10至20粒已可以痊癒，故60粒分量已足可應付3人家庭的所需用量。

他亦提到，業界普遍接受相關指引，加上指引屬呼籲性質，「都係依靠業界自律」，但相信大部分商會會員會聽從指引。他認為現時不需要紀錄客人資料以執行相關限售建議，因近幾日來買藥的人已有減少，加上零售商亦沒有權力登記或追查相關資料，「好難排除到客人喺A店買完B店再買。」

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片 / 高仲明攝）

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，衞生署為藥房業界訂下建議分量合理，因正常成年人一日不可服用超過八粒含「撲熱息痛」藥物，相關指引是容許市民一次性購入7日的藥物。他指，市民買藥「看門口」屬無可厚非，但購入5日的分量已十分足夠，如5日內仍未痊癒應求醫。對於相關的限售建議，他認為依靠藥房自律出售十分困難，「做生意多多都肯賣」，故更重要是教導市民不需要囤積藥物。