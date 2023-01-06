通關｜海關口岸演練　副關長：倘攜成篋止痛藥，非自用將執法

中港敲定1月8日（周日）首階段通關，香港海關今日（6日）在落馬洲支線進行演練。海關副關長陳子達強調，海關已連同各部門在不同關口進行測試，有信心及有能力確保通關暢順。



就水貨客問題，陳子達指通關初期旅客因需要檢疫及申請配額，相信初段未有嚴重問題，但隨着逐步放寬通關，不排除會死灰復燃，海關會嚴厲打擊。他又指，法例定明攜帶止痛藥進出境須要許可證，但自用可以豁免，「如果成個篋都係止痛藥，一般人把尺都知唔會係自己用」，明言海關會進行抽查及執法行動。



海關今日在落馬洲支線演練，海關犬亦有出動。（夏家朗攝）

海關今日在落馬洲支線演練，海關犬亦有出動，海關示範掃瞄行李篋，可以透過3D影像查看行李篋內物品。

海關副關長陳子達表示，海關在過去一周已密鑼緊鼓準備就緒，海關、警隊、入境處已分別於文錦渡、落馬洲支線及深圳灣口岸測試，在不同通關情況下各部門聯防協調及清關能力，強調有信心及能力在通關時暢順運作。

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留意水貨客走私死灰復燃 強調嚴厲打擊

就水貨客問題，陳子達表示，海關已在網上推出旅客通關小錦囊，提醒有關進出境違禁品及法例要求，海關初步評估認為，以往水貨客每日多次來往兩地，但首階段由於北行及南行均須檢疫及申請配額，估計通關初期不會發生嚴重問題，但隨着中港逐步放寬，不排除水貨客問題死灰復燃，甚至走私違禁品，強調海關會嚴厲打擊。

海關副關長陳子達表示，會留意水貨客及走私違禁品情況，以防死灰復燃。（夏家朗攝）

一般人都係用幾盒，呢個份量係正常人使用，係合理可攜帶，但成個篋都係止痛藥，一般人把尺都知唔會係自己用。 海關副關長陳子達

抽查旅客處理違禁品問題

陳子達又指，止痛藥進出境要取得進出口許可證，法例有豁免自用數量，「一般人都係用幾盒，呢個份量係正常人使用，係合理可攜帶，但成個篋都係止痛藥，一般人把尺都知唔會係自己用」，他又稱海關會以情報及風險為本，在不造成障礙下，抽查個別旅客，並與內地聯繫，處理違禁品問題。