止痛藥｜藥房商會：立法規管買賣不太可行　江玉歡促海關加密巡查

醫務衞生局局長盧寵茂提出不排除在有需要情況下立法規管含撲熱息痛成份的止痛退燒藥買賣，港九藥房總商會副理事長張德榮今日（6日）表示，規管不太可行，執行亦困難：「（撲熱息痛藥）街邊都買到，如果要規管點執行？係咪要回收市面嘅藥？」



立法會議員江玉歡擔心倉卒立法會過份嚴苛，建議當局以行政措施紓緩現時短缺情況，如加密海關巡查次數，檢查出境時會否有人「帶貨」等：「撲熱息痛都要靠立法，有啲誇張咗少少。」



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張德榮在港台節目《千禧年代》中指，現時有部份含撲熱息成份的止痛退燒藥品牌缺貨，但其他替代品仍有供應。他又指，近日到藥房查詢的市民人數減少，相信是假期前大家已購買足夠數量。

對於盧寵茂不排除有需要情況下立法規管藥物的買賣，張德榮認為不太可行，執行上亦很困難，並指現時撲熱息痛可自行買賣，而規管的其中一個方法為將撲熱息痛變為處方藥物，要醫生處方才可購買，他直言：「街邊都買到，如果要規管點執行？係咪要回收市面嘅藥？」

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至於可否如澳門做法，向售賣店舖作限購指示，張德榮直言：「售賣地方有咩權力查核顧客買幾多？」他認為目前只得某幾個品牌出現短缺，或市民不清楚甚麼品牌含撲熱息痛：「唔好話淨係追住某幾個品牌，就應該買到。」

江玉歡在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，由於撲熱息痛非特別藥物，相信現時短缺情況只屬短期，過一段時間後都機會可紓緩：「未需要去到立法。」她建議以行政措施紓緩，例如加密海關巡查次數，出境會否有人「帶貨」，直言：「宜家都做唔到巡查多啲，立法之後點執法呢？」她又指，就規管藥物立法亦有困難：「撲熱息痛都用緊急法又誇張咗少少。」

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