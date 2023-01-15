高鐵通車｜新支線往廣州東啟航　在港讀書東莞女生4年首踏回鄉路

撰文：孔繁栩
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高鐵香港段因新冠病毒疫情停駛三年，終在今日（15日）恢復行駛。首班由香港西九龍站經新支線開往廣州東的G6552列車於8時01分開出。西九龍站今早有不少乘客候車，但大部份都是去福田、東莞等地。

有在港升學多年的女生表示，疫情期間返回內地動不動就隔離十數天，令她卻步，因此已有近4年沒有回鄉，十分掛念家人。她指西九龍站比以往羅湖轉車更快更方便，笑言「以後每個星期都可以返去了」。

▼1月15日　新支線往廣州東首班車開出▼

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廣深港高鐵路線圖。（香港01製圖）

過往返東莞需在深圳乘搭動車

乘客李小姐在香港升學多年，她指疫情下，內地防控嚴格，3、4年沒有回鄉，「因為隔離需要很多時間」，所以一直未能回鄉，今次高鐵重開，最想趕快見朋友。她本已預約經文錦渡過關，作兩手準備，日前經高鐵網訂票過程暢順，估計因不少人都在搶廣州東的車票，較少人購買東莞車票，所以很快就買到車票。

她表示，以往返東莞要先乘東鐵到羅湖坐動車，經過深圳北上，路程十分遠。新支線往廣州東通車後，現時由西九龍站可以直達東莞，相信車程會較快，而且更為方便，笑言「以後每個星期都可以返去了」。

乘搭新支線往廣州東首班車的李小姐近4年首回鄉東莞，她說比以前先到深圳坐動車更方便。（鄭子峰攝）

來港探親內地客經「微訊」搶到廣州東車票

羅小姐去年12月來港探親，預定1月中回廣州東，她稱中港未恢復通關前，本已打定「輸數」，要在深圳隔離一段時間才能回鄉，慶幸兩地落實免檢通關，「節省了隔離費用」，省了一大筆，感到十分開心。

她指以往要先到深圳再轉車到廣州東，「拖住行李都好頻撲」，現在只要到西九龍站便可直達廣州東，十分方便。

羅小姐表示，首日在12306網站買高鐵車票十分困難，一票難求，但她有在港購買演唱會門票的經驗，用「美團」及「微訊」等程式多手搶票，最終成功在「微訊」買到廣州東的車票。

▼1月15日　高鐵7:20往深圳北列車乘客不多▼

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▼1月15日　高鐵香港段恢復行駛▼

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▼1月13日　高鐵恢復售票第二日購票人龍大減▼

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▼1月12日　西九龍高鐵站高鐵訂票流程示意圖▼

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▼高鐵香港段西九龍站班次時間表▼

▼1月12日　港鐵公布高鐵1月15日恢復行駛▼

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