高鐵復通｜首批旅客近8時抵港　深圳居民即日來回玩盡兩個樂園

廣深港高鐵香港段自兩地封關後，停駛三年終在今（15日）恢復行駛。首班南下高鐵在早上近8時抵港，首名出閘的旅客來港為了與客戶見面，故專程乘坐頭班車，認為別具紀念意義。另有旅客計劃即日來回，計劃到迪士尼樂園及海洋公園遊玩，金額更「不設上額」。



▼1月15日 港鐵安排歡迎首批南下高鐵乘客▼



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高鐵闊別三年 首班列車7時42分抵達

高鐵闊別三年終恢復行駛，西九高鐵站今早7時42分迎來首輛南下列車抵達。首批旅客在早上約7時50分陸續出閘，運輸及物流局局林世雄上前歡迎首名旅客，並送上由旅發局預備的紀念品。

▼1月15日 新支線往廣州東首班車開出▼



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首名出閘旅客來港傾生意

首名出閘的卜先生來自深圳，從事紡織品進出口，在疫情爆發前，已經常乘搭高鐵來港。他透露，今日前來香港為了與客戶傾談生意，並認為面對面的溝通，可促進業務增長。

他又大讚高鐵停駛三年仍然維持良好，首班列車非常順暢，準時開出之餘，更提早兩至三分鐘抵達。他認為高鐵一地兩檢，為過關最快捷的途徑，今日乘坐頭班車別具紀念意義。

▼1月15日 高鐵7:20往深圳北列車乘客不多▼



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深圳旅客搭首班車見證歷史

同樣乘坐頭班車的姚小姐，在出閘一刻高呼「開心！興奮囉！」她稱，因過去居於羅湖，起碼曾來港100次，今日計劃到迪士尼樂園及海洋公園遊玩，晚上返回深圳，更稱金額「不設上限」。

▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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她並認為，高鐵停駛三年重開之日，為具有歷史意義的日子，並大讚高鐵相比東鐵線節省一半時間，「所以我哋同班朋友特別坐第一班車，過嚟見證歷史。」