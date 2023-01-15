高鐵復通｜林世雄指研究增加往廣州車票　未有重開長途列車時間表

停擺近三年的廣深港高鐵今日（15日）重啟，運輸及物流局局長林世雄今早於西九高鐵站表示，復運初期只提供短途列車服務，未有重開長途列車的具體時間表，會視乎西九站的營運情況，再與內地聯繫溝通。他又指，留意到前往廣州的列車車票較緊張，會觀察重開後的營運狀況，研究是否有空間增加車票。



▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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運輸及物流局長林世雄及文化體育及旅遊局長楊潤雄今早到西九龍站，向抵港高鐵旅客送上禮物。林世雄表示，上周日（8日）通關後，各關口運作順暢，最多人使用落馬州支線／福田口岸。至於昨日公布增加年廿七至年三十期間三個陸路口岸的配額，現時每日單向配額由5萬個增加6.5萬個；連同高鐵、飛機，以及跨境船務，每日有8萬人可北上。

林世雄向首名到港旅客送上紀念品。（歐陽德浩攝）

▼1月15日 新支線往廣州東首班車開出▼



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檢視是否有空間增加廣州車票

現時高鐵只提供短途路線，對於何時重開長途服務，林世雄表示，會觀察西九站的營運情況，再與內地溝通聯繫，之後才決定何時復運，但未有具體時間表。他又指，前往廣州的票務較緊張，會檢視復運後情況，研究是否有空間增加票量。

▼1月15日 高鐵7:20往深圳北列車乘客不多▼

