高鐵復通｜網示售罄實測9成「吉位」　港大內地生返鄉過年感激動

受疫情影響停擺三年的廣深港高鐵香港段今日（15日）恢復營運，提供高鐵列車班次往深圳北、廣州南及廣州東等地。首班車早上7時03分開出，《香港01》乘坐7時20分第二班開往深圳北站的列，該列車在開始售票當日12306網站已顯示售罄，但實際車上人煙稀少，目測9成座位無人坐。



有港大博士生3年前坐高鐵從山東到香港，未料疫情令他與家人分隔3年，今日再坐高鐵返鄉過年心情激動，料一到埗會擁抱家人，和他們吃飯。



8卡列車均有大量空位

記者乘坐早上7時20分開往深圳北的高鐵列車，車上顯示時速達每小時180至190公里，約早上7時35分已抵深圳北站，僅需約15分鐘。首天購票當日12306網站顯示該班次由西九龍站開往深圳北的車票已售罄，其餘車票仍可在高鐵站發售，不過，記者上車後發現，車上僅載了少數乘客，全部8卡列車均有大量空位，目測有9成座位無人坐，到埗後亦未見太多乘客下車，現場氣氛頗為冷清。

▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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來港讀港大與內地家人一別三年

在港大讀電子工程博士的內地學生景先生表示，家鄉在山東，3年前坐高鐵到港求學，未料疫情令他與家人分隔兩地，至今已有3年未歸家。他稱，過去兩、三年農曆新年會與實驗室同事度過，對今年能見到家人，「心情十分激動」，見面後會擁抱家人及和他們吃飯。

他又稱內地疫情嚴重，十分擔心家人健康，「之前他們更擔心我在這邊」。由於高鐵復運初期只提供最短途服務，景先生指須在深圳北站轉乘其他路線返山東，料明日才到。

疫情期間生小孩終可見祖父母

另一乘客吳先生則表示，小朋友在疫情期間出生，今日終有機會帶他返福建見爺爺及嫲嫲過年，但亦要在深圳北轉車。

▼1月13日 高鐵恢復售票第二日購票人龍大減▼



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▼1月12日 西九龍高鐵站高鐵訂票流程示意圖▼



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▼高鐵香港段西九龍站班次時間表▼



廣深港高鐵路線圖。（香港01製圖）

▼1月12日 高鐵西九龍站出現售票人潮▼



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▼1月12日 高鐵西九龍站出現售票人潮▼



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▼1月12日 港鐵公布高鐵1月15日恢復行駛▼



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▼1月8日 深圳網民拍攝到香港高鐵「動感號」試車▼

