旺角花墟｜政府打擊店舖阻街　過去一周發276張告票　周二起封路

農曆新年將至，除了年宵市場，旺角花墟也是市民搜購年花的熱點。警方今日（15日）於社交平台撰文稱，發現旺角花墟有商戶霸佔行人路和馬路造成阻塞，旺角警區由今年1月，聯同各政府部門就有關阻街問題加強執法。在過去一周，已在旺角花墟發出276張定額罰款通知書及39張傳票，相關執法行動在農曆新年前會繼續。

警方提到，將因應人潮，在1月17日、即周二開始採取封路及人群管控措施。



▼不少市民會去旺角花墟買年花▼



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警方今日於社交平台撰文稱，農曆新年將至，發現旺角花墟有商戶霸佔行人路和馬路造成阻塞，嚴重影響附近居民生活，也引起多個安全隱患，包括貨物亂放阻礙道路視線、貨架倒塌易生意外、雜物會阻礙走火通道或緊急車輛通道。

警方續指，旺角警區由今年1月開始，聯同各政府部門就有關阻街問題加強執法。單在過去一周，當局於旺角花墟共發出276張定額罰款通知書及39張傳票，相關行動在農曆新年前會繼續維持。

另外，警方將因應人潮，在1月17日、即周二開始採取封路及人群管控措施。

▼2022年農曆新年，市民趕往旺角花墟買年花▼

