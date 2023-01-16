消委會｜5千元惠而浦洗衣乾衣機性價比高　總分與2萬元Miele相同

香港天氣潮濕，不少市民選用洗衣乾衣機，一機結合兩種功能。消費者委會員今日（15日）出版新一期《選擇》月刊，測試了10款前置式洗衣乾衣機，除了比較其潔淨及乾衣程度，亦測試慳電效能。結果發現惠而浦的WWEB8502GW型號，與Miele的一款洗衣乾衣機同獲最高的4分（5分為滿），當中前者僅售5,390元，為各樣本中最便宜，價錢甚至僅為後者的四分一，為性價比最高的乾衣洗衣機。

不過要留意，雖然其洗衣慳電能力獲最高的4.5分，但乾衣慳電程度稍遜僅獲3分。



+ 3

消委會測試了10款前置式（俗稱「大眼雞」）洗衣乾衣機，比較各機的洗衣及乾衣表現、慳電及慳水程度、洗衣及乾衣速度、寧靜及減震程度等。在慳電及慳水程度方面，以每公斤衣物的耗電及耗水量評估，同一部機的洗衣及乾衣的耗電量都不同。

在總慳電評分方面，有三款同獲最高的4分，分別為Miele的WTD160 WCS（售價：21,980元，當中其洗衣及乾衣慳電程度亦獲4分）；飛歌的PWD851400V（售價：6,998元，洗衣獲4分；乾衣3.5分），以及美的MFL80D14（售價：6,499元，洗衣獲4分；乾衣3.5分）。

至於各樣本中最便宜的惠而浦WWEB8502GW，僅售5,390元，雖然總慳電評分較上述樣本略低，為3.5分，不過洗衣慳電量達4.5分；只是乾衣效能稍遜為3分。

在綜合洗衣及乾衣表現、洗衣及乾衣慳電程度等各方面後，三款的總分獲評最高的4分，分別為Miele的WTD160 WCS、惠而浦的WWEB8502GW，以及西門子的WD14S460HK。不過Miele的售價貴惠而浦3倍；至於西門子亦售7,490元，貴惠而浦約39%，而慳電總評分同為3.5分。因此，以性價比而言，惠而浦或較高，但要留意其乾衣慳電程度稍遜。

消委會去年（2022年）接獲洗衣乾衣機的投訴為35宗，較2021年多四宗，上升13%。2020年是18宗，升近一倍。