消委會│隱形牙套服務參差　部份缺牙醫跟進　箍牙女戴到牙痛萎縮

近年新興半自助式箍牙療程，由牙套公司為矯齒人士提供遙距服務，標榜毋須拔牙收費廉宜。消委會調查發現，部份隱形牙套「療程」原來沒有牙科檢查及實體牙醫跟進，有投訴人花1.8萬元購買療程，只獲一名「職員」進行評估，她在箍牙後感牙齒劇痛及神經痛，牙縫亦變闊，其後更發現牙齦萎縮，惟公司僅建議用漱口水及停用牙套，當投訴人找上門時，公司亦只安排「助理職員」會面，對投訴及要求諸多推搪，最終要消委會介入，但公司只願意按比例退回5800元。



消委會調查發現，部份隱形牙套「療程」原來沒有牙科檢查及實體牙醫跟進。（《選擇》截圖）

消委會在最新一期《選擇》月刊提到，去年派出神秘顧客調查6間牙套公司，當中有公司要求顧客只需遞交牙齒照片；亦有公司僅安排職員目測，便確定牙齒問題及療程時間；也有公司指會由海外「牙科實驗室」及「矯齒醫生」負責，但並沒提及「牙科醫生」或「牙科檢查」跟進。

僅「公司職員」評估跟進 牙痛建議多用漱口水

消委會早前接獲投訴，投訴人林小姐於一間牙套公司購買隱形牙套矯齒療程，費用18,000元，但整個箍牙療程只由一名「公司職員」評估，聲稱公司有多年經驗，背後有專業團隊，牙套在美國製造及已獲FDA認證，有信心很快便可完成矯齒療程。

林小姐在佩戴第9副牙套時，出現牙齒劇痛及神經痛，牙縫亦變闊，公司職員着她休息幾日及多用漱口水，又指箍牙過程必定會有痛楚。

大約兩個月後，當林小姐佩戴第13副牙套時，發現上排牙齒無法套上牙套，並感到痛楚，對比之前的牙齒照片後，發現牙齦有萎縮，該公司多番迴避，只建議使用漱口水及暫時停止戴牙套。

上門跟進只獲「助理職員」會面 對投訴諸多推搪

林小姐其後要求與牙套公司的負責人面談，但只獲安排一位自稱助理的職員會面，對於質詢及退款要求，職員表示不了解詳情及不能做決定，只表示會告知公司負責人。但當林小姐要求與負責人聯絡，該公司卻諸多推搪，只表示已將問題向管理層反映，並指稍後將由加拿大總部給予回覆。

林小姐認為，該公司只是推卸責任及拖延時間，該公司回覆消委會表示，可扣除已使用的服務及牙套費用，按比例退回約5,800元。林小姐認為牙套公司未能提供適切的服務，故不接受相關退款。消委會建議林小姐諮詢法律意見，考慮是否循民事索償。

消委會調查發現，部份隱形牙套「療程」原來沒有牙科檢查及實體牙醫跟進。（《選擇》截圖）

另一個案建議磨牙資訊前後不一 「專業意見」受質疑

另一宗投訴人張小姐早前向一間隱形牙套矯齒療程公司諮詢療程，有「專業諮詢員」替她進行3D牙齒掃描後，表示只需微調牙齒，毋須拔牙或磨牙，張小姐遂付款14,520元購買療程。

約在3周後，牙套公司以電郵聯絡張小姐，表示經牙醫審閱後，建議進行磨牙，而磨牙費用每次1,500元，並要求即時登記約見牙醫，但沒有交代哪些牙齒需要磨牙及次數，亦沒有說明將由哪一位牙醫負責，只強調磨牙收費與該公司無關。

張小姐以電郵再三追問，該公司始交代她有3個位置需要磨牙，並指若不想磨牙，可以安排毋須磨牙的矯齒療程，其後又透過電話直接聯絡，表示該公司與牙醫只屬合作伙伴，可自行找其他牙醫磨牙。

張小姐認為該牙套公司的資訊混亂，而所謂的「專業意見」亦不一致，並有隱瞞之嫌，經消委會調停後，已全數退款。

消委會接投訴升：療程不涉牙醫 只能向牙套公司追究

消委會2022年接獲隱形牙箍服務投訴13宗，較2021年的8宗，大升逾六成。消委會提醒，消費者應透過本港註冊牙醫進行及跟進箍牙療程，而本港暫時並沒有隱形牙套表列於「醫療儀器行政管理制度」下，而如果療程不涉及註冊牙醫，消費者只可追究牙套公司，而相關追討的訴訟因由以及消費者需要提出的證據會有所不同，在消費者保障角度而言或有不足。