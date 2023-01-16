消委會｜雞精品牌均價$133與$11.8同獲五星評分　性價比各有優劣

不少人視雞精為提神保身「神物」，消委會早前抽驗市面15款的雞精產品，發現各品牌價格差異大，每食用分量由11.75元至133元不等，但最貴價的馬百良「十六度超特濃熬雞精」及最平價的白蘭氏 「原味雞精」，同獲消委會五星總評分。

營養測試方面，各品牌亦各有優劣，馬百良「十六度超特濃熬雞精」檢出膽固醇，但其蛋白質含量及總支鏈氨基酸含量最高；田原香「原味滴雞精」則鐵質含量位列榜首，但其蛋白質含量則屬最低。值得注意的是，一隻去皮雞髀每份蛋白質含量高達15.8克，勝過各雞精產品逾倍以上。

消委會建議，留意每次實際進食分量及以產品售價作比較，細閱包裝上的配料表及營養標籤等，按個人進食習慣，盡量揀選鈉含量較低產品。



靠咖啡提神以外，不少人飲用雞精補充能量。(資料圖片)

消委會於去年4月從健康用品連鎖店、健康食品專門店及百貨公司的食品部搜集15款較常見的預先包裝傳統雞精、滴雞精、熬雞精及素滴雞精樣本，並委託獨立實驗室進行化學及營養測試。

根據是次測試結果，不同牌子在產品售價、食用分量、蛋白質及總支鏈氨基酸含量的差異甚大，液體售價由每食用分量介乎11.75元至133元，固體的素滴雞精則每食用分量售38.25元，馬百良「十六度超特濃熬雞精」每盒售798元，平均每包索價約133元；白蘭氏 「原味雞精」每盒售188元，每樽平均11.75元，但兩者總評分同獲五星，另有七款仍獲得五星總評分。

馬百良「十六度超特濃熬雞精」 (網上圖片)

白蘭氏 「原味雞精」 (網上圖片)

維特健靈「原味素滴雞精」含黃曲霉毒素但沒超標

測試結果顯示，全部樣本均沒有檢出激素、但維特健靈「原味素滴雞精」則檢出黃曲霉毒素，（每公斤檢出0.2微克），但仍然符合現時香港《食物內有害物質規例》（其他食物的雙呋喃氧雜荼鄰酮屬化合物的可容許最高濃度為每公斤不可含多於15微克）及將於今年6月1日生效的《2021年食物內有害物質（修訂）規例》的最高含量要求。

三樣本含膽固醇 當中兩款沒標示

營養素測試方面，馬百良「十六度超特濃熬雞精」檢出每100毫升含1.7毫克膽固醇，另外，雞極本味「常溫鮮美滴雞精—原味」及華潤堂「原味滴雞精」則未按《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》要求，於營養標籤列出其膽固醇含量，消委會指，已轉交食安中心跟進。

脂肪含量方面，七款沒有檢出脂肪，包括WatsLife「滴雞精(原味)」、仁和堂X元進莊「滴雞精（原味）」、3chembio「少爺滴雞精」等。消委會測試亦發現，沒有樣本屬於高鈉，即每100毫升含不超過300毫克鈉，或每100克固體含不超過600毫克鈉。各樣本檢出的鈉含量為每100毫升由67.4毫克至187.9毫克，及每100克含100毫克。

鐵質是維持正常造血功能的必須元素，並參與體內的氧氣運輸。部分樣本標榜烏雞含鐵，測試結果顯示，鐵質含量最低的一款是樂道「烏雞熬雞精」，每100毫升0.083毫克，然而其包裝有標示「證實產品含有鐵質」，不符合《食物及藥物（成分組合及標籤 ）規例 》。鐵質含量最高的液體及固體雞精則分別是田原香「原味滴雞精」及維特健靈「原味素滴雞精」，前者每100毫升含0.260毫克，後者每100克含40毫克。

田原香「原味滴雞精」含鐵高但蛋白質低

蛋白質亦是人體不可或缺的營養成分，田原香「原味滴雞精」雖然於鐵質含量排名最高，但其蛋白質含量則屬最低，每100毫升錄得5.3克；蛋白質含量最高則是馬百良「十六度超特濃熬雞精」，每100毫升12.9克，上述兩者蛋白質含量相差逾1.4倍。

飲用雞精是否有效補充蛋白質？根據測試，各款雞精類別(素滴雞精、傳統雞精、滴雞精及熬雞精)的每份蛋白質含量平均值介乎0.6克至6.3克，至於一隻連皮及去皮雞脾則各錄得18.2克及15.8克，恰雞蛋每份則有6.3克，換言之，食用一隻雞脾可吸收的蛋白質，已勝各雞精產品逾倍以上。不過，雞髀的脂脂含量則較高，每份連皮及去皮雞脾各含9.7克及4.9克，大幅拋離近乎零脂肪的雞精。

消委會指，液體雞精的蛋白質經高壓高溫提煉成為「可溶性蛋白質」，並去除脂肪，故脂肪含量比雞肉及雞蛋的少，蛋白質含量則較雞湯多，但大部分蛋白質仍保留在雞隻的肌肉內，因此液體雞精及雞湯只提煉雞肉的部分的營養。至於雞肉和雞蛋方面，其所有蛋白質均保留在肉及蛋裏。

部分雞精類產品都標榜含多種氨基酸，包括聲稱有減少肌肉疲倦的功效的支鏈氨基酸，田原香「原味滴雞精」的總支鏈氨基酸含量最低，每100毫升檢出0 .275克，最高則是馬百良「十六度超特濃熬雞精」，每100毫升含0.939克，兩者相差約2.4倍。

消委會轉交五款標籤不符產品交食安中心 提兩檢控

另有產品的營養標籤標示不符，消委會指，3款樣本的營養標籤標示值與測試結果相差逾20%，包括王朝「滴雞精（原味）」的蛋白質含量，以及御藥堂「極上養生滴雞精」和樂道「烏雞熬雞精」的鈉含量，消委會連同上述沒列出膽固醇含量的雞極本味「常溫鮮美滴雞精—原味」及華潤堂「原味滴雞精」，已把相關產品轉交資料予食安中心，食安中心發現1個產品已沒有在市場出售；2個產品涉嫌違反相關標籤規例，已提出檢控。

消委會指，傳統雞精、滴雞精、熬雞精及素滴雞精產品屬於保健食物，建議消費者注意產品是否切合自身營養需要。正常健康人士，包括長者、孕婦或產後婦女，只要保持均衡飲食，應能攝取足夠營養，不應以雞精代替正餐。另嬰幼兒及長期病患等人士服用前，應諮詢醫生或註冊營養師意見。

消委會建議，留意每次實際進食的分量及以產品售價作比較，細閱包裝上的產品描述、配料表、食用分量及營養標籤、按個人進食習慣，盡 量揀選鈉含量較低產品。

消委會在2022年接獲雞精投訴2宗，較2021年的5宗，跌幅逾倍。