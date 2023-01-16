消委會｜交友App「Goodnight」課金$25萬　有更多機會打尖識女仔

近年交友程式盛行，消委會揀選了9款較受港人歡迎的交友App作調查，發現各交友App的收費項目差異甚大，其中Tinder就不同年齡層設有不同收費，38歲群組收費最高，比28歲群組高出四成不等。而語音交友程式Goodnight就有不同課金方案，最高索價超過25.2萬元，用戶可以獲取更多「貓罐碩」，用於增加曝光率、有更多互動機會、「打尖」結識異性等，亦可以有更多禮物，向心儀對像送禮增加好感。

消委會提醒市民，使用交友程式時須慎防受騙，切勿向素未謀面的人士給予任何形式的金錢援助。



近年交友程式盛行，能幫助用 戶結識朋友甚或戀愛對象。（資料圖片）

消委會在最新一期《選擇》月刊調查9款常用的交友程式，分別是Bumble、Coffee Meets Bagel、Goodnight、Heymandi、OkCupid、Omi、Paktor、SweetRing及Tinder，發現全數都會將用戶個人資料，預設用作推廣或促銷，只有3個可讓用戶退出。

進階訂閱可以有更多功能識朋友

收費方面，各交友程式都有分基本訂閱及進階訂閱，前者包括「修正錯發的『不喜歡』」、「更多按讚 次數」、「向其他用戶表明心跡」、「增加曝光率」，後者可「查看曾訪問或對自己的個人檔案讚好的用戶」、「探索更多用戶」、「與其他用戶有更多互動」，當中Bumble提供終身制計劃1,588元，若以半年計算，SweetRing的VIP計劃1,198元，其次是Goodnight收費999元及OkCupid收費942元。

Goodnight設有不同收費計劃，當中最貴方案索價25萬元。（互聯網）

Tinder 向38歲群組收較高費用

消委會又發現，Tinder的價格出現分歧，在6個不同年齡的帳戶之中，出現了3種價格差異的組合。被收取最高價錢的帳戶為38歲用戶，次高為18歲和58歲，收費最低的則為28歲、48 歲、68歲用戶。以12個月的訂閱期計算，測試中38歲的用戶在訂閱「Tinder Plus」、 「Tinder Gold」、「Tinder Platinum」時，價錢比起收費最低的群組（即28歲、48歲、 68歲）分別高出近34%、21%和42%。

不少交友程式都設有虛擬道具，但價格極度懸殊，個別最低只需15元，而 Goodnight就索價252,200元。翻查Goodnight網頁的收費計劃，該方案包含逾160萬個「貓罐碩」，供用戶「探索更多用戶」、「與其他用戶有更多互動」、「查看其他用戶的更多資料」、「配對時縮短排隊等待時間」等，更可向心儀對象打送禮。

Goodnight設有不同收費計劃，當中最貴方案索價100萬新台幣，折合港元約25.8萬元。（互聯網）

警方過去3年收交友App罪案升幅1.8倍

消委會指出，根據警務處紀錄，2019、2020、2021年的有關罪案數字分別為594、905、1,659宗，3年間的升幅近1.8倍。不少案例顯示，騙徒多自稱為海外專業人士，並在騙取受害人的感情和信任後，多次以各種理由向事主索取金 錢援助，直到騙徒消失後，受害人方知被騙，而涉案金額可達數百萬甚至上億港元。

消委會建議，於交友應用程式註冊帳戶前，應了解處理個人資料的手法；在使用交友程式時須慎防受騙，切勿向素未謀面的人士給予任何形式的金錢援助；赴約見面時，亦應注意個人安全。