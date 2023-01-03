集團式偽冒虛擬資產平台騙投資者2000萬　50歳女子IG交友失1500萬

近年網上騙案愈趨猖獗，不少騙案已滲入投資虛擬貨幣成份。警方在2022年首10個月共錄得1,309宗網上情緣騙案，涉款5.78億元，較2021年同期大增兩成，逾一半個案的騙徒會假扮投資專家，誘騙受害人作出虛假投資，尤其是虛擬資產投資，當中單一最大金額個案為在Instagram結織「男友」的約50歲女子，3個月內被騙走1,500萬元，當中1,000萬元更是借貸所得。

類似情況亦出現在網上投資騙案，警方在同一時間共錄得1,503宗個案，按年急增九成，而受害人損失的資產合共達7.7億元，按年飆升1.05倍，涉款最多的個案達2,000萬元。警方指，發現有關騙案屬集團式經營，會仿冒現有虛擬貨幣交易平台，並會同時進行網上情緣、投資、求職等多個範疇的詐騙，部份成員更身處海外，亦會在短期內將騙款匯走，增加警方調查的難度。



區塊鏈合規專業人士協會法律顧問吳文謙（左）、網罪科警司范俊業（中）、網罪科總督察葉卓譽（右）。（林穎嫺攝）

飲食業男子網交「女友」投資虛擬貨幣失18萬元

現時約50歲的李先生（化名），本身是一位餐飲從業員。他表示，去年9月初有一位「女士」在Facebook添加他為好友，二人隨後轉到WhatsApp聊天，對方隨後聲稱在美國從事電腦伺服器相關的工作，並能取得虛擬貨幣投資的相關消息，自己已多次獲利，邀請他加入投資賺錢。

在對方多番遊說下，他便打算「試少少」，在一個假冒虛擬貨幣交易平台「Tidex」的網站開戶，並根據指示，轉帳到一個本地銀行戶口，以購買穩定幣「USDT（泰達幣）」，再以此投資名為「Sushi」的處擬貨幣。

他最終分4次轉帳合共18萬元，該偽冒平台顯示，頭幾次投資均獲利，在半個月便賺取到6,000至7,000美元（約46,879至54,692港元），惟隨後平台顯示，「Sushi」突然暴跌九成，他在短短10分鐘內「斬倉」止蝕，在平台的存款由3萬美元（約234,397港元）輸剩僅2,000美元（15,626港元）。他在去年12月初向平台申請領取餘款，惟翌日卻被取消戶口，無法再登入，最終發現自己誤墮騙局，報警求助。

網上情緣騙案宗數跌但金額升 涉款5.78億元

根據警務處的數字，2022年首10個月共錄得1,309宗網上情緣騙案，較2021年同期下跌4.6%，惟受害人合共損失的款項卻增加近1億元，達至5.78億元，升幅達20%。網絡安全及科技罪案調查科警司范俊業分析指，網上情緣騙案個案宗數下跌，並非因為騙徒數字下跌，而是因為騙徒的犯案手法有改變。

網上情緣嘅騙案數字微跌，並唔係因為騙徒數字下降，而係騙徒更加趨向假扮專業嘅投資專家去行騙，而佢投資一啲虛擬、假嘅產品，目的就係用唔同借口，要求受害人匯款，咁佢要攞受害人嘅信任，其實佢係投資得更多時間，先至可以遊說到受害人去匯款同畀錢。 網絡安全及科技罪案調查科警司范俊業

他續指，留意到現時有一半騙徒會假扮專業投資者，尤其是處擬資產的投資專家，受害人與其建立情侶關係後，騙徒便會以「低風險、高回報」，誘使受害人進入假冒的投資平台匯款投資，最終墮入「殺豬盤」騙局。

中女被騙1500萬元 13歳童亦失7000元

根據警方資料，去年單一最大金額個案，損失金額高達1,500萬元，事主為約50歲的女子，去年5月在Instagram認識到一名「男士」，並被誘騙她投資USDT期貨，隨後分46次轉帳到30個本地戶口，被騙的1,500萬元中，只有500萬元為其個人存款，餘下的1,000萬元更是借貸所得。事主在3個月後，欲取回投資金額卻被多番拖延，才感墮入騙局，最終報警求助。

至於年紀最輕的個案，事主為13歲男童，去年中在Instagram認為一名「女學生」後，對方聲稱很窮，他便伸出援手，借出7,000元積蓄，轉帳到對方的銀行戶口，對方隨後銷聲匿跡。

網上投資騙案宗數及金額都飆升一倍 涉款7.7億元

網上投資騙案的情況更加嚴重，單是去年首10個月已錄得1,503宗，較去年同期飆升90%，亦是近4年最多，涉及款項高達7.7億元，較去年同期大增105％，有關個案中，與虛擬投資相關的佔70％。

警方去年接獲的網上投資騙案，單一最大金額案件涉款達2,000萬元，較情緣騙案多500萬元。

女經理被偽冒平台騙投資虛擬資產 損失2000萬元

事主為40多歲位職公司經理的本地女子，她在WhatsApp接獲聲稱是其小學同學的電話，邀請她到偽冒平台投資虛擬資產，她最終上當，先匯款450萬元投資。她隨欲取回存款，惟平台聲稱要付行政費、利得稅等，要再存入1,500萬元，她未幾與朋友商討後，才發現自己被騙。她被騙去的2,000萬中，1,800萬元為個人儲蓄，另有200萬元為借款。

有關投資平台的仿真度極高，有線上服務員指導受害人開設戶口或將資金轉到騙徒的銀行戶口／電子錢包，亦會營造出獲利的交易情況，讓受害人誤以為賺錢，便投放更多資金，惟當受害人欲套現時，有關平台便會以不同借口，包括要行政費、手續費和罰款等，以拖延受害人提取資金，最終捲款潛逃。

不少受害人傾家蕩產 更甚者有自殺傾向

范俊業指，不少受害人被騙走整份退休金，甚至是畢生積蓄，更嚴重者更會四出向親友借錢或將物業按揭套現，「最後傾家蕩產，有啲更加嚴重係患咗抑鬱症，又或者係有自殺傾向，係長期都走出唔到呢個被騙嘅陰霾。」

區塊鏈合規專業人士協會法律顧問吳文謙（左）、網罪科警司范俊業（中）、網罪科總督察葉卓譽（右）。（林穎嫺攝）

警方就網騙共拘589人

警方2022年內已就網上騙案進行超過20次拘捕行動，拘捕589人，牽涉881宗騙案，涉款高達4億元，被捕人士包括學生、家庭主婦、運輸工人、文員等，涉及各行各業，他們涉嫌干犯網上情緣、投資、求職、網購、電話騙案等，部份人亦曾借出個人銀行戶口協助犯罪集團洗黑錢。警方調查發現，有關集團有骨幹成員，亦會同時從事不同類似的網上詐騙活動。

范俊業續指，警方在調查網上騙案面對很大的挑戰，尤其在網上罪行跨境性高，部份涉案人士更身處境外，而且犯罪集團一般很快會將收到的騙款轉到境外，故難以追查；而涉及交友和投資平台的案件，相關平台的服務供應商未必願意即時合作，又或者有保存完整資料。他呼籲市民，若在網上交友或投資，均要保存完整紀錄，以免日後受騙時無法追查。

警方就投資虛擬資產提出7大建議：

1/ 提防網上認識的「高富帥」或「白富美」推介投資項目

2/ 切勿下載不明來歷的應用程式

3/ 切勿輕信在社交平台發放的「內幕消息」

4/ 切勿將本金轉帳至個人名義的戶口

5/ 在投資虛擬資產前，應充份了解相關產品特性和資訊安全風險

6/ 在投資虛擬資產前，應充份了解當地法規和投資風險

7/ 提防回報高得不切實際的投資計劃



為打擊罪案，警方將會在今年1至3月舉行「全城守網」網絡安全運動，以加強防罪宣傳包括：

．2月18，於西九龍文化區舉辦「全城守網嘉年華」

．於今年第一季推出「防騙視伏器」手機應用程式版本

．宣傳車走遍全港18區空傳滅罪訊息

．專為中小學設計學校講座，提升學生數碼素養和認識網絡陷阱

．各大社交平台和線上平台推廣防騙訊息