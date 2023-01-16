廉署查貪污案　揭前清潔監督涉偽造三份值勤紀錄　呃薪金86萬元

廉政公署今日（16日）公布，在調查貪污時揭發一名位於屯門的私人屋苑承辦商，張記環保有限公司前清潔監督，涉嫌虛報三名清潔工人的出勤紀錄，以欺詐薪金共逾86萬元。該清潔監督今日被廉署落案起訴，今日獲廉署准予保釋，以待周三（18日）在屯門裁判法院答辯。



廉政公署今日（16日）公布，在調查貪污時揭發一名位於屯門的私人屋苑承辦商，張記環保有限公司前清潔監督，涉嫌虛報三名清潔工人的出勤紀錄，以欺詐薪金共逾86萬元。（資料圖片）

被告鄭展圖（63歲），是張記前清潔監督，被控六項罪名，即兩項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條；兩項串謀詐騙，違反普通法；及兩項偽造，違反《刑事罪行條例》第71條。

案件於2019年4月至2021年1月期間發生。被告案發時是張記清潔監督，張記是屯門一個私人屋苑的清潔服務承辦商。被告獲派駐該屋苑，負責監督由張記聘用，以及由其承辦商維美清潔公司提供的清潔工人，並處理他們每月的出勤紀錄以計算薪金。

涉事人士從未任職清潔工作

被告涉嫌向張記及維美偽稱，一名男子是該屋苑的清潔工人，並揑造其出勤紀錄，意圖詐騙而誘使張記直接或透過維美向該男子支付薪金共逾20萬元。

被告又涉嫌分別串謀另外兩名清潔工人，揑改二人的出勤紀錄，以誘使張記向二人支付薪金共逾66萬元。

此外，被告亦涉嫌以該名男子及其中一名清潔工人的名義，製造兩份工作申請表，以誘使張記接受它們為真文書，並信納該二人分別申請清潔工人及管工的職位。

被告涉要求涉事人交回薪金

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現上述男子案發時是一名全職工程師，從未向張記申請任何職位。該清潔工人亦從沒有申請管工職位或執行管工職務。

被告涉嫌偽造該兩份工作申請表及揑改上述三人的出勤紀錄，以欺詐張記向他們支付薪金共逾86萬元，並要求其中二人向他交回大部分薪金。張記及維美在廉署調查案件期間提供全面協助。