廉署控怡輝大廈法團主席及其僱員　涉偽造買櫃及地毯單據呃1300元

廉政公署今日（16日）公布，在調查貪污時，揭發土瓜灣怡輝大廈時任業主立案法團主席及其公司僱員，涉嫌串謀使用虛假收據，訛稱購買兩個金屬櫃及兩張地毯，從而向法團申領1,300元開支。廉署今日落案起訴二人，兩名被告已獲廉署准予保釋，以待周三（28日）在九龍城裁判法院答辯。



廉政公署今日（16日）公布，在調查貪污時，揭發土瓜灣怡輝大廈時任業主立案法團主席及其公司僱員，涉嫌串謀使用虛假收據，訛稱購買兩個金屬櫃及兩張地毯，從而向法團申領1,300元開支。（資料圖片）

被告謝志建（63歲），是怡輝大廈前法團主席，及被告劉家淇（28歲），為Cometai Enterprises Limited市場企劃助理，同被控兩項串謀使用虛假文書的副本罪名，違反《刑事罪行條例》第74條及第159A條。

案件於2020年8月至2021年2月期間發生，當時謝志建是土瓜灣怡輝大廈的法團主席。謝志建本身經營珠寶公司Cometai，劉家淇是該公司市場企劃助理，一直協助謝志建處理法團事務。

法團決議買兩個金屬櫃及兩張地毯

案發時法團決議購買兩個金屬櫃及兩張地毯，謝志建負責購買該些物品，並可憑收據申請發還款項。

謝志建及劉家淇涉嫌串謀使用兩張虛假收據的副本，意圖誘使怡輝大廈法團接受它們為真文書的副本。該兩張收據看來分別由兩間公司發出，涉款共1,300元。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現該兩張收據並非由上述兩間公司發出。怡輝大廈法團與上述兩間公司在廉署調查案件期間提供全面協助。