撲熱息痛藥物供應未穩定　連鎖藥妝店今早返貨即被掃空

撲熱息痛藥物早前在市面出現短缺，更現炒賣潮。港九藥房總商會副理事長張德榮今（16日）稱，市面的止痛退燒藥供求已恢復穩定，「個別缺貨品牌亦不難購買」。《香港01》記者今午到灣仔及荃灣一帶萬寧或屈臣氏視察，發現有部份含撲熱息痛藥物告售罄。有店員表示，「幸福傷風素今朝都有......日日都有貨返，但呢唔知（會否）拎返嚟（賣）。」



張德榮今早在《千禧年代》指，現時市面的止痛退燒藥供求恢復穩定，包括稍早前缺貨的品牌，現已不難購買，且市面對相關藥物的需求逐漸回落，過去一星期亦未見內地人來港搶購，可見藥物供應緊張情況已見紓緩。

不過記者今日到灣仔及荃灣一帶6間萬寧或屈臣氏視察，但購買部份相關藥物仍有難度。記者到灣仔一間萬寧，發現幸福傷風素、幸福傷風感冒素仍有滿滿一排貨，惟樂信感冒靈、必理痛、百咳素、化痰素等缺貨。她表示「唔知幾時返貨」，但有貨到會上架。

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記者隨後到荃灣一商場屈臣氏視察，發現20粒特效必理痛及24粒特強必理痛、幸福傷風素等撲熱息痛藥物較為齊全，部份藥物已被搶購，店員表示藥物於今日返貨。

但商場內的屈臣氏含撲熱息痛藥物卻差不多被一掃而空，有店員表示，「幸福傷風素今朝都有......日日都有貨返，但呢唔知（會否）拎返嚟（賣）。」要待公司分貨決定。