去年訪港達60萬人次按年升5.6倍　旅發局：向旅客派優惠券助消費

本港逐步與內地及海外通關，旅發局今日（16日）公布，去年全年有604,564人次訪港，較2021年勁升5.6倍，主要客源來自內地及東南亞等。旅發局下月起會加強全球宣傳，率領本地旅遊業界「走出去」，亦會陸續舉辦「兔躍香港迎新春」、Clockenflap、馬拉松、國際七欖等，並向旅客派發消費優惠券，刺激本地消費。



渣打馬拉松停辦一年後，最終在2021年10月24日復辦，疫情下大減至只有1.8萬人參加。(盧翊銘攝）

旅發局數字顯示，去年全年初步訪港旅客有60萬人次，當中內地客有37.5萬人次按年上升4.7倍，非內地客有22.9萬人次增7.9倍。旅發局指，已在部分市場加強宣傳，邀請全球業界、媒體、KOL、超級香港迷等來港親身體驗，去年邀請韓國巨星 Rain 訪港、安排國際知名 DJ Alan Walker 參觀香港景點。

旅發局下月起會推出全球大型宣傳，向旅客「Say Hello」，並率領本地旅遊業界「走出去」，參與全球的大型旅遊業展覽和活動。同時舉行世界級大型盛事，包括「兔躍香港迎新春」、Art Basel、Clockenflap、馬拉松、國際七人欖球賽、港美酒佳餚巡禮等。

旅發局亦會向旅客派發「香港有禮」旅客消費優惠券，可於逾 100 間酒吧、餐廳及酒店兌換免費特式雞尾酒或飲品﹐或於超過 130 個景點、零售、餐飲商戶、交通營辦商等消費及兌換 禮遇。