疫情｜單日確診宗數降至5000宗以下　3個月大女嬰染疫危殆

衞生署衞生防護中心公布，本港今日（16日）新增4,653宗確診；再多50人死亡，七日平均死亡人數回落至65人，七日平均死亡率同時為0.834%，累計死亡人數為12,863人。



醫管局表示，昨日（15日）新增呈報13名危殆及10名嚴重的確診病人，現時合共有181名危殆及167名嚴重的確診病人留醫，當中42名危殆病人正接受深切治療。據醫管局資料，有一名三個月大女嬰情況危殆、另有一名兩個月大女嬰、3歲女童及8歲男童情況嚴重。



今日疫情概要：



-增4,529宗確診，較昨日減少逾1,500宗。

-輸入個案124宗，佔整體個案比率2.66%；相比同日27,958機場入境旅客人次，確診比率則為0.44%，七日平均比率是0.87%。

-新增50名患者死亡，7日平均死亡率為0.834%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12863人。

本港新冠肺炎確診數字持續下降，今僅錄得4,653宗確診，較昨日減少逾25%或1,608宗，當中本地個案佔4,529宗。

輸入個案則有124宗，佔整體個案比率2.66%，當中包括11宗核酸檢測陽性（4宗確診及7宗無症狀感染）及113宗快速抗原測試陽性個案。

由於同日機場入境人數有27,958人，確診比率為0.44%。七日平均確診人數方面則下降至213人，七日平均確診比率為0.87%。

衞生署公共衞生化驗服務處於1月7日至1月13日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本為約 43.30%（七天移動平均比例）。

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，累計發現228宗XBB（包括1宗XBB.1.5）、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案，累計發現184宗XBB（包括2宗XBB個案）、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、36宗BF.7及210宗BQ.1.1亞系個案。

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2個月大女嬰、3歲女童、8歲男童情況嚴重

醫管局表示，現時急症醫院內科病床整體住用率約為110%。昨日（15日）有3,997名新冠確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有271名新增確診病人，2,081人需要入住隔離設施，613人正接受氧氣治療，71人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報13名危殆及10名嚴重的確診病人，現時合共有181名危殆及167名嚴重的確診病人留醫，當中42名危殆病人正接受深切治療。據醫管局資料，有一名3個月大女嬰情況危殆，另有2個月大女嬰、3歲女童、8歲男童情況嚴重。

多50名患者離世 14人一針未打

另外，新增呈報50名確診病人在公立醫院離世，分別為24男、26女，年齡介乎62歲至104歲，當中14人來自院舍。疫苗接種方面，14人無打針資料、 3位接種4針、 28位接種3針、 4 位接種2針、1位接種1針。根據初步分析，當中19名病人的死因與新冠肺炎有關，其餘31名病人的死因沒有關連。

學校方面，共收到1,324宗呈報陽性個案，涉631間學校，有1間學校的1個班級需停課。院舍呈報個案則有19間院舍有確診個案，當中有24名院友確診。過去五天內曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友數目為126人，新增確診員工數目為49人。

呈報陽性個案的新增安老院舍：

香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院

主愛護老院

恩榮護老中心

芳芳護老院有限公司

健柏護老院

永安老人健康中心有限公司

嘉林護老院有限公司

保良局天恩護老院暨耆昌長者日間 護理中心

圓玄護養院暨長者日間護理中心 （順利邨）

耀東護老中心有限公司

東華三院羅王玉文護養院暨日間中 心

東華三院賽馬會朗逸居

松山府邸（彩霞居）有限公司

松山府邸（老莊園）有限公司

耆恩園護理安老院有限公司

桃花源護老中心有限公司



呈報陽性個案的新增殘疾人士院舍：

新生精神康復會田景宿舍

新生精神康復會思悅園

保良局深水埗綜合復康中心

