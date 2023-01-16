HK Express飛新加坡航班因引擎問題急降越南　乘客今晚滯留當地

HK Express（香港快運）航班UO780，原訂今午（16日）由香港飛往新加坡，惟疑因引擎問題，需急降越南芽莊金蘭國際機場。《香港01》收到機上乘客馮小姐報料，指今午3時許在香港機場登上快運航班UO780前往新加坡，惟途中因引擎問題，為安全起見需急降越南芽莊金蘭國際機場，預料要在當地滯留一晚，現時仍待航空公司通知今晚酒店及明日航班的安排。



快運確認客機UO780由香港前往新加坡途中，因引擎運作異常而改道前往芽莊，客機隨即於當地時間下午約4時40分於金蘭國際機場降落，機上載有154名乘客，以及6名機組人員。快運明天（17日）會安排另一客機前往芽莊接載所有乘客及機組人員。快運又表示，已即時向有關部門作出匯報，並會就事件之起因進行調查，稍後會呈交詳細調查報告。



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乘客馮小姐指，今午在香港機場登上快運航班UO780前往新加坡，惟途中因引擎問題，飛機需急降越南芽莊金蘭國際機場。她續指，飛機降落後，有人員嘗試維修引擎，但現時預計要於當地滯留一晚。

馮小姐也提供一段估計是航班機組人員廣播的錄音，錄音中有人表示乘客需在當地逗留一晚，現時正處理入境手續。

坐機尾乘客不感到異常 惟打亂行程

記者隨後聯絡到馮小姐，她表示，當時坐在機尾位置，感覺不到飛機的飛行有異常，後來聽到飛機廣播，指引擎有異常需改往越南芽莊金蘭國際機場降落。而飛機降落後，乘客在機上逗留2、3小時後，惟引擎仍未修理好，他們其後獲安排離開飛機，前往機場辦理入境手續，現場氣氛也大致平靜。

她表示，航空公司今晚會為乘客安排酒店，但酒店、及明日航班安排，她暫時仍未知悉詳情。馮小姐本來是前往新加坡探親，原定留7日，現時滯留越南，她需額外買數據卡通知在新加坡預訂酒店將遲一日入住，料稍後會透過旅遊保險索償，隨身也沒有越南的貨幣及旅行轉插器，略為不便。她又提到，原訂明日可在新加坡「在家工作」，現時應要向公司申請多一日年假，以改乘明日快運安排的航排前往新加坡。

據航班追蹤網站的資料顯示，快運航班UO780於當地時間下午4時半在芽莊金蘭國際機場降落，並於5時許到抵閘口。

快運確認引擎異常 載有154名乘客

快運確認客機UO780於今午（16日）由香港前往新加坡途中，因引擎運作異常而改道前往芽莊，客機隨即於當地時間下午約4時40分於金蘭國際機場降落，機上載有154名乘客，以及6名機組人員。

快運指，當地地勤服務公司正照顧乘客及機組人員所需，該公司也將於明天安排另一客機前往芽莊接載所有乘客及機組人員。

快運又表示，已即時向有關部門作出匯報，並會就事件之起因進行調查，稍後會呈交詳細調查報告。

快運航班近期出現問題不止一次，本月初飛福崗的UO600航班，因機艙氣壓異常，要在上空降低飛行高度，結果折返香港。