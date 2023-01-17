高鐵復通｜雙向車票增4000　市民：加多啲飛緊係好　有人趁機改簽

高鐵香港段復運後乘客需求殷切，今天（17日）起可供發售車票的數量由每日雙向10,000張，增加四成至1.4萬張。早上在西九龍高鐵站所見，有打算返鄉探親的市民在之前曾打算買高鐵票，惟欲購不果，於是前來購票，指「加多啲飛緊係好啦！」亦有市民因增加票量而前來改票，改早班次回內地。



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年廿九前往廣州南及廣州東已售罄

根據港鐵高鐵站網頁顯示的車票銷售狀況，截至中午12時為止，明日（18日）至年廿九（20日）前往廣州南及廣州東已全部售罄，福田及深圳北分別僅餘8及7張。年三十（21日）廣州南、廣州東及深圳北只餘雙位數字。

另據12306網站顯示，今日前往廣州東或廣州南高鐵的商務座、一等座及二等座幾乎全部被列為候補，二時、四時及六時的二等座班次仍供購買。明日出發往廣州東華廣州南的高鐵有大部份均為候補。

高鐵截至今午12時車票剩餘情況。（港鐵網頁）

市民謂全面通關車票愈多愈好

《香港01》記者今日10時許到西九高鐵站視察，發現人流不算太多，跨境及內地車票櫃檯有目測分別約80人及40人，而自助售票機則有十多人排隊買票。

排隊買票的鄧先生表示，久未見親人，甚是掛念，故希望到虎門探親，打算逗留2至3日，「見下親戚咁就走」。本身打算買年初一（22日）的票，惟「想買，買唔到囉」。當他得悉當局增加票量便表示「加多啲飛緊係好啦！」他又指，現時全面放寛通關，正常運作，希望車票愈多愈好。

得悉政府增加票量，鄧先生表示「加多啲飛緊係好啦！」。（盧翊銘攝）

旅客來港做手術經高鐵轉機返歐

旅客Tony表示，在香港進行眼部手術，不能坐飛機，需靠陸路返家。原本打算由落馬洲、前往深圳北再去廣州南，之後雲南出境，隨後輾轉途經亞洲不同地方，再到意大利。現在增加高鐵車票數量，便直接買票到廣州，「我知道佢加咗飛，先有機會買到……如果佢（高鐵）唔加飛，已經賣晒。」他認為票量加至1.4萬張，惟班次並無增加，直言「咩事都可以做得好啲，而家係冇辦法之中嘅辦法」。

Tony 表示，「我知道佢（高鐵）加咗飛，先有機會買到……如果佢唔加飛，已經賣晒。」（盧翊銘攝）

即場購買今日下午前往廣州東站的陳先生則表示，「噚晚知道話加飛，睇下有冇碰下運氣」。他認為每日加4,000票已足夠，未買回程票亦不擔心，並算回來時才買。

乘客得悉加票改簽班次提早回鄉

另外，有市民得悉高鐵票量增加，故特地前來改簽的梁小姐表示，3年來未有探親，之前亦未有用陸路配額返鄉，認為高鐵較為方便。她本身已購買了年三十（21日）前往廣州東的車票，但仍「想改早啲」。她在排隊期間亦嘗試在網上買票，因櫃檯輪候時間較長，「驚排隊無晒名額…..咁如果呢度（網上）買到，我去退飛。」結果梁小姐在網上成功購入最後一張車票，隨後即離隊退票。

自助通道旁張貼告示收集乘客臉部圖像

另外，高鐵重開後車票電子化，站內新增十條自助通道，並設有容貌辨識技術核對乘客臉部，港鐵強調乘客的面部圖像會即時刪除，不會保存或轉移至第三方。今日在西九站所見，自助通道後方有張貼相關告示。