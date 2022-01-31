區嘉宏無用安心出行　政府規定露天位亦要用　涉事餐廳突封室外座

林鄭月娥今日（31日）公布高官出席洪為民生日宴的調查報告，其中指入境處處長區嘉宏無用安心出行，但接納其稱無進入餐廳，因此無紀律處分，但仍待食環署調查有無違反防疫規例。

涉事餐廳在室外設有座位，政府早已規定這些座位亦屬餐飲處所範圍，要用「安心出行」。《香港01》記者上周到訪涉事餐廳，進入室外座位範圍就要用安心出行，但今日職員突稱室外座位未領牌。

未知區嘉宏當日赴宴時，到達餐廳何處範圍，但記者獲得事發當晚的室外相片，發現餐廳室外範圍，以及大廈走廊，有多人聚集。



《香港01》記者1月31日到洪門宴涉事餐廳，職員稱室外座位未領牌，因此要關閉。（香港01記者攝）

區嘉宏無紀律處分 仍待食環署調查有無違防疫例

港區人大代表、前海管理局香港首席聯絡官洪為民，1月3日晚舉辦生日宴，200多人流水式出席，包括多名高官、議員，由於有賓客確診感染新冠病毒，令多人需要隔離。

林鄭月娥今日（31日）公布紀律調查，指有份出席宴會的入境處處長區嘉宏，在晚上9點半後出席，沒有進入餐廳，在外面逗留約15分鐘，並無使用安心出行，因此毋須紀律處分。林鄭指，他無用安心出行是否違反防疫規定，仍待食環署調查。

入境處處長區嘉宏，曾捲入恒大飯局，違反限聚令罰款5000元；又捲入洪為民生日宴，沒有使用安心出行。（資料圖片 / 李澤彤攝）

599F列明 室外在座位要用安心出行

食環署及政府防疫專題網站，解釋對《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（599F章）使用安心出行的情況，清楚指明露天座位屬餐飲處所的一部份，故進入露天座位範圍前仍須按規定使用「安心出行」，顧客如無使用，可被罰款5,000元。

涉事餐廳Reserva Ibérica，一直設有室外座位，平面圖將其涵蓋於餐廳範圍，區嘉宏當日在「餐廳外」逗留，有無進入其室外座位範圍內呢？根據目前的公開資料和林鄭的說法，未有答案。

據記者觀察，餐廳一共提供約120個座位，設兩間VIP房間，洪為民生日派對人數疑超餐廳通常座位數。（01美術製圖）

涉事餐廳突封室外座位 稱未領牌照

不過《香港01》記者在1月25日餐廳重開時，到訪該餐廳，仍看到室外座位有食客用餐。當時餐廳接待處位於室外座位外，記者進入時已經要使用安心出行。

不過記者今日（1月31日）再去餐廳，發現露天範圍已關閉，職員稱：「因為outdoor（室外）個牌未出到，暫時只可以坐室內。」

翻查食環署的持牌食肆資料，該餐廳只有「換氣量達到每小時六次」的持牌普通食肆，但並無「獲准設置露天座位」。

《香港01》獲得一張1月3日晚上11點51分，「洪門宴」涉事餐廳的相片，餐廳室外座位、大廈走廊，均有多人聚集。

事發當晚照片曝光 室外多人聚集

《香港01》記者獲得一張1月3日晚上11點53分，由附近居民拍攝到涉事餐廳的相片，可以看到餐廳外的戶外座位，以及走廊處，有多人聚集，但無法看清出席賓客的樣貌。

提供相片的居民稱，Reserva Ibérica經常搞聚會，「半夜三更都在高聲唱歌，就此曾向物業管理投訴，但並沒有改善。」他說當日路過餐廳，看到多人聚會，因此拍攝相片希望投訴，事後才知道當時是洪為民飯局。

▼洪為民生日派對涉事餐廳1月25日重開情況▼



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負責人再拒回應

記者再向餐廳負責人葉偉龍查詢當日宴會事宜，惟他表示事務繁忙，未有時間回覆便掛線。