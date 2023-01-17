放寬防疫｜戶戶送deliveroo：23%餐廳擬擴張　兩成去年第四季加薪

主要社交距離措施只餘口罩令未除，疫苗通行證亦已取消，外賣平台戶戶送的2022年第四季「餐廳信心指數」調查顯示，餐飲業對後疫情復蘇感到樂觀，兩成受訪餐廳於去年第四季加薪，逾半增幅為5%或以下 ，31% 增幅更在5%至10% 之間。調查又顯示，84%的餐廳表示在新的一年未有計劃縮小規模，近四分之一（23%）餐廳更計劃擴張。



▼12月28日 政府公布取消疫苗通行證▼



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2022 年第四季「餐廳信心指數」的調查於本月2日11日進行，結果顯示本地餐廳對行業未來態度比之前進取，整體生意滿意度得分由去年第三季的5.4 上升至平均 6.0。調查指，隨著疫情緩和，大眾對疫情擔憂逐漸減退，堂食收入穩步增長，餐飲業在本港重新開放後，對經濟環境持更正面態度，指數由去年第三季的37%升至第四季的48%。

雖然出境外遊人數增加下，近半的餐廳對本港業界今年首季前景表示擔憂，儘管在12月節日期間堂食銷售疲弱，有33%受訪餐廳指第四季的整體利潤有所增加，而 31% 的受訪餐廳指利潤不變。

抗疫三年，今次調查發現，43%受訪餐對2023 年第一季行業前景表示已「恢復正常」，而放寬社交距離限制將有利於餐廳第一季的生意，另有84%的餐廳表示，在新的一年未有計劃縮小規模，近四分之一（23%）的餐廳計劃擴張。有五分之一的餐廳在第四季加薪，其中38%人表示薪金增幅達2%至5%，31%人表示加薪幅度在5%至10%之間。