搶藥潮｜卓永興稱已盤點可用工具應對　若自律失效不排除立法解決

因應搶藥潮，港府早前提出零售含「撲熱息痛」藥物的合理分量，每人應不多於60粒藥片或300毫升藥水。政務司副司長卓永興今（18日）在報章撰文指，近期的搶藥潮引起公眾關注，為穩定人心，由他主持的政府跨部門會議已盤點可動用的工具應對搶藥潮，作出嚴密部署，首先由自律性限制售賣特定藥物的數量入手，希望問題可通過藥房業的自律解決，但他指若自律失效，政府不排除採取立法手段解決問題。



政務司副司長卓永興1月18日在報章撰文指，政府跨部門會議已盤點可動用的工具應對搶藥潮，首先希望問題可通過藥房業自律解決，但若自律失效，政府不排除採取立法手段解決問題。（資料圖片/張浩維攝）

卓永興在《大公報》撰文稱，含有「撲熱息痛」成分產品是很普通的藥物，市面有不少牌子的貨品可供購買，本地藥廠也在增產滿足市場需求，因此他希望問題可通過藥房業的自律解決。

不過，卓永興指若自律失效，政府不排除採取立法手段解決問題，他強調政府及醫管局均已公布公營醫療系統有非常充足的退燒止痛藥，足以應付本地需求，衞生署亦已公布註冊藥物名單，列出750多隻同樣含撲熱息痛成分用作退燒止痛的成藥，便利市民購買有關藥物，毋須只集中購買某些品牌的產品。

加強各口岸執法 檢查出境市民和旅客有否攜帶受管制藥物

針對過往不少水貨客是香港居民，為免市民墮入法網，卓永興指政府已表明會在各口岸加強執法，檢查出境市民和旅客有否攜帶受管制藥物出境，並提醒市民，攜帶受管制藥物入境或出境，除作合理自用外，需要出示由衞生署簽發的許可證，否則不只有關物品可被檢取，更可能遭受檢控。

▼12月26日 必理痛缺貨▼



+ 4

月內會推出全港衞生黑點網頁供市民查閱

卓永興又透露，月內會推出全港衞生黑點網頁，供市民查閱，期望年中完成修訂涉及環境衞生相關法例，並會檢視例如有人餵飼老鼠、曱甴等環境衞生問題。卓永興重申，不少市民以為政府的打擊衞生黑點計劃只執行三個月，但事實是有關計劃仍持續進行，環境及生態局希望在未來兩、三個月內向立法會提交草案，提高店舖阻街的罰款將至6000元，並計劃修例賦權食環署人員，在特定情況下移除貨物，提高執法成效。