消防年結｜去年接3.5萬宗火警召喚升2.6%　送逾20萬確診者往隔離

消防處今日（18日）舉行2022年年結記者會，消防處在過去一年共有34885宗火警召喚，較2021年上升2.6%。本港去年爆發第五波疫情，消防曾單日接獲2700宗救護召喚，超過五成與疫情個案，令救護車處理個案時間增兩倍，消防處亦曾接送逾20萬名確診者到社區隔離設施。



消防處1月18日舉行2022年年結記者會，在過去一年共有34885宗火警召喚，較2021年升2.6%。（孔繁栩攝）

消防處去年共有34775宗火警召喚，按年上升2.6%，三級或以上火警共5宗，按年減少1宗，樓宇火警共有31111宗上升6.7%，其中94.9%能在規定召達時間內到場，而特別服務35314宗，下跌2.4%。救護召喚共740129宗，按年下跌3.3%，緊急救護召喚共703113宗下跌1.7%，有88%在目標召達時間到場，較前年下低4.5%。

第五波疫情期間，曾單日處理2700多宗救護召喚，逾半與疫情有關，令救護車處理個案時間較平常多1.5倍至2倍同一時間，期間曾同時有886名救護人員因確診或須接受檢疫而未能執勤，佔整體25%，消防處曾啟動處長指揮室及救護指揮中心，並在伊利沙伯醫院轉院行動中，啟動為期五日的消防處緊急戒備。

消防處亦擔任接送確診者工作，去年共安排超過20萬名確診者到社區隔離設施，包括36名於設施內應考的文憑試考生。

另外，消防處預計，本年度招聘771名消防及救護職系人員，包括141名主任級及630名員佐級人員。青年發展方面，消防及救護青年團已招募180名團員，計劃本學年增至300人；另有14名非華裔在任人員，當中5人正接受基礎訓練。