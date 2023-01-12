消防處斥$8700萬購七號滅火輪　應對化生輻核事故　增救援能力

消防處為加強應對海上事故，早年斥資8700萬元購入「七號滅火輪」，是全港唯一設有處理化生輻核事故設備的救援船。



「七號輪」是目前消防滅火輪中速度最快，船身的水炮可以噴出水霧，替其他滅火輪降溫，其「水簾系統」可沖走船身有毒物質，發揮自我保護功能。船上設有「遙控救生浮標」及「水下遙控機械人」，協助拯救傷者及深入水底搜索。船內具備空氣監測儀器，防止有毒氣體流入船艙，而生化救援設施可替受污染的傷者消毒及檢查身體。



疫情期間，「七號輪」更化身運輸船，運載離島區的確診者，到隔離設施接受治療。而今日(12日)會首次參與由保安局舉行的大亞灣跨部門應變計劃演習。



「七號滅火輪」小檔案：

造價：8,700萬港元

產地：2015年台灣製造

服役年份：2020年底

規格：長約35米、寬約12米

速度：四台柴油主機、噴射式推進，最高時速每小時35海里

結構：鋁合金製造、雙體船設計

運載量：107人

特色：兩座遙控水炮/泡炮射程最高100公尺、全船身水簾保護、具化生幅核檢測系統



消防處「七號滅火輪」在2015年在台灣製造，價值8700萬，於2020年底正式服役，是香港第一艘獲船級社認證，具備防核生化及幅射功能的民用船隻。

最高時速達每小時35海里 滅火輪中最快

「七號輪」最高時速達每小時35海里，比原本最快的「八號滅火輪」的每小時28海里更快，由中區滅火輪消防局到長洲約20分鐘，中環去西貢約30分鐘。船上兩座遙控水炮/泡炮射程可達100公尺遠，亦可噴出水霧，同時設有水簾系統，全船船身都有水喉即時沖洗，令船身被水「包圍」，現時消防輪中只有「七號輪」有全船水簾。

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危害物質事故支援隊署理助照消防區長梁灦瑜表示，設備令「七號輪」在消防海上救援的角色變得特別：

其他滅火輪救緊火果陣，「七號輪」可以喺火場同滅火輪中間噴出水霧，好似一個降溫屏障保護其他滅火輪。而水簾就保護返「七號輪」自己，一來可以降溫，二來可以洗走有毒物質。 危害物質事故支援隊署理助照消防區長梁灦瑜

海務及潛水區助理消防區長陳如海指，「七號輪」兩大特點就是速度快和具備生化救援，「佢可以比其他船更快到達現場救援，雖然水量未必即時救熄大火，但當其他滅火輪到場增援，七號輪就可以做支援功能。」

配備「遙控救生浮標」及「水下遙控機械人」

「七號輪」的鴐駛室亦有熱影像夜視系統及視覺增強系統，可以增加夜間航行能見度，搜索海上待救人士，而3D聲納系統更可搜索水底沉船。海務及潛水區高級消防隊長黃耀群指，鴐駛室的螢幕可隨時轉換雷達或船頭鏡頭，「唔使淨係一個位睇一樣嘢，行動就更靈活。」

船上設有造價近5萬元的「遙控救生浮標」及135萬元的「水下遙控機械人」，「浮標」猶如「可以遙控的水泡」，消防遙控浮標到海上傷者，傷者抓緊後就帶傷者到船上；而水下遙控機械人就可在水底搜索，毋須蛙人，更可探測海底環境，方便救援。

設有系統監測船艙空氣防毒氣滲入

船艙內有系統維持空氣潔淨及特定氣壓，陳如海指，「七號輪」的化學生物氣體及伽瑪射線監測器由芬蘭製造，可以監測船艙空氣會否受污染，船艙空氣由空氣過濾及調節裝置過濾，配合加壓風機，維持船艙氣壓約500帕斯卡(Pa)正壓，「咁樣就可以防止室外受污染空氣流入」。而船上有操作室可分析各房間空氣情況，甚至操控房間門的開關，以及閉路電視監察房間。消防強調系統只由主任級人員控制，會保障傷者私隱。

生化救援設施助傷者洗消

當發生漏油或有毒氣體洩漏意外，消防員會將傷者運到船上的生化救援設施，派發洗消包供更衣沖洗，之後再進行健康檢查，以確定未被有毒物質危害身體，再安排傷者進船艙休息。

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疫情期間協助運送離島確診者

海務及潛水區助理區長霍兆邦指，「七號輪」至今已多次出動救援，包括2021年昂船洲對開海面金屬廢料躉船三級火，以及2022年西貢吊鐘洲對開的一級船火。

疫情期間，「七號輪」協助運送居於離島地區的新冠患者到中環，再轉送隔離地點，「因為我地船艙有空氣淨化功能，運送確診者途中都做到隔離效果，而且運送完後船艙可以消毒。」