消防36小時拯救操練　模擬海外地震　派無人機及搜救犬增救援效率

當出現地震、天震、或工業意外，所造成的建築物倒塌，均令救援難度相當高。消防處在2009年成立坍塌搜救隊，專門在建築物倒塌或山泥傾瀉意外進行救援，坍塌隊日前進行「36小時坍塌搜救操練」，模擬執行一宗海外救援任務，於受地震破壞而倒塌的建築物災場進行搜救。這次訓練共出動42名消防及救護隊員，以及民安隊及香港紅十字會參與。搜救隊同時應用無人機結合3D科技，以及搜救犬的協助，即時掃描災場並找出傷者。



消防處坍塌搜救隊早前進行代號「先行者」的36小時坍塌搜救操練，模擬在周二(20日)凌晨4時，香港以外的地方發生黎克特制8級地震，消防處在8時接獲命令，需要到海外執行救援任務，於受到地震破壞而倒塌的建築物災場，進行歷時36小時的搜救。

瓦礫、溝渠、大廈中遊繩 拯救被困人士

坍塌搜救專隊高級消防隊長李思元表示，他們今次訓練從周二(20日)早上開始，到周三(21日)晚上結束。訓練會有在模擬倒塌的建築物災場，進行列隊地氈式救援；以三腳架吊着繩索，在凌亂瓦礫中遊繩下降；拯救模擬嚴重撞毁的車輛中的傷者；在溝渠中遊繩下降；以及在受破壞大廈中，遊繩下降以把傷者救到安全地點。

他指這次訓練模擬有32名傷者，在經過30小時後已救出20多個。惟他強調今次訓練重點是長時間工作，「始終我哋想隊員試下極長時間救援，而訓練中模擬傷者數目，我哋通常都預多少少，唔係就太快完成訓練。」

無人機即時製作3D模型分析災場

搜救隊今次亦應用不同科技協助救援，其中一樣是無人機。今次訓練應用的大型旋翼無人機，可以即時在災場上空掃描倒塌的建築物，以熱能感應找出生命反應，從而找到傷者。掃描的影像更可即時成為3D立體模型，令搜救隊能更準確分析災場環境並計劃行動。

另外，搜救隊亦找到人類最好的朋友幫忙。今次訓練有一隻新入伍的搜救犬Twix，會幫忙在難以步行的災場尋找傷者，Twix只要一有發現，就會吠叫，示意搜救隊員前往該處搜素。

這次訓練共有42名消防、救護、消防處工程隊員以及民安隊參與搜救訓練，而香港紅十字會亦在場中設置模擬救護站，模擬為地震災民提供急救以及心確支援服務。

搜救隊曾於2008年四川地震參與救援

李思元指，搜救隊都有出外救援經驗，例如2008年四川地震，而搜救隊每年都會派員到新加坡受訓。不過，提到深刻救援經歴，反而在香港，「我比較深刻係今年安達臣道天秤倒塌意外，因為果次搜救難度好高，我哋用左6個鐘頭，先成功救到傷者，所以點解長時間救搜訓練對我哋咁重要。」

坍塌搜專隊於2009年成立，負責處理嚴重的特別服務事故，包括建築物倒塌、山泥傾瀉、隧道或密閉場地拯救、壕坑拯救等。專隊現有160名成員，由消防、救護及工程組三個職系的人員組成，分別駐守在西灣河消防局、啟德消防局及東涌消防局，各負責香港島、九龍及新界區域的救援。坍塌搜救專隊隊員在周年體能測驗中須取得最高等級，專隊的主任級人員亦須負笈澳洲昆士蘭接受坍塌搜救訓練課程，並獲取國際認可的第二級別搜救人員資格。