偷自拍照做面部圖像套個人資料借貸屢發生　私隱公署五招防騙

撰文：韋景全
出版：更新：

警方早前偵破一宗騙案，一名30歲任職非牟利機構男子伙兩同黨用手機應用程式騙取3名同事自拍照，再偷走其個人資料，通過虛擬銀行認證申請戶口，騙取180萬元貸款。私隱專員鍾麗玲今（18日）表示，留意到有不法之徒利用面部圖像套取個人資料情況，提醒市民臨近歲晚慎防詐騙，並建議五招防騙「貼士」，包括留意帳戶及個人信貸紀錄等。

私隱專員鍾麗玲指留意到有利用面部圖像套取個人資料情況。（私隱公署提供）

個人資料私隱專員公署表示，留意到最近有人利用他人的面部圖像，並套取市民敏感的個人資料，包括身份證號碼、住址及稅單證明等，開設虛擬銀行帳戶及申請貸款，引致事主蒙受金錢損失，提醒市民小心，並建議五招防騙「貼士」保障個人資料私隱：

1、提高警覺

認識個人資料包含的種類，包括姓名、身份證號碼、出生日期、住址、面部圖像、錄像、銀行戶口號碼等，若有人要求提供個人資料時，應詢問對方收集資料的目的及有所警覺；

2. 切勿隨意披露

切勿隨意披露個人資料，特別是身份證號碼、銀行戶口號碼、密碼、面部圖像、住址、稅單等，尤其應避免在社交媒體平台披露過多的個人資料；

3. 留意帳戶及個人信貸紀錄

不時查看網上銀行個人帳戶，留意帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入紀錄，以及個人信貸紀錄有否不尋常的借貸；

警方早前偵破一宗騙取自拍照開虛擬銀行貸款騙案。（資料圖片/蔡正邦攝）

4. 防騙資訊

留意私隱專員公署、警方或相關機構公布的防騙資訊，慎防偽冒網站或詐騙電話；

5. 刪除資料及資料保安

若個人資料（如住址證明）已完成使用目的，應透過安全的方式丟棄（如使用碎紙機），以免被人拾獲作不法用途。

公署續稱，已設立「個人資料防騙熱線」3423 6611，處理懷疑誘騙個人資料的查詢或投訴，歡迎公眾人士致電。

私隱專員公署拘捕52歲女　因工作結怨學校附近貼起底街招高登討論區一批會員資料被放上暗網出售　私隱專員公署展開審查工作結怨被炒後網上公開對方個人資料　31歲男子涉違起底罪被拘捕35歲正印網上洩丈夫婚外情對象資料　作負面指控　涉違起底罪被捕
詐騙
個人私隱
個人資料私隱專員公署