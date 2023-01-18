偷自拍照做面部圖像套個人資料借貸屢發生　私隱公署五招防騙

警方早前偵破一宗騙案，一名30歲任職非牟利機構男子伙兩同黨用手機應用程式騙取3名同事自拍照，再偷走其個人資料，通過虛擬銀行認證申請戶口，騙取180萬元貸款。私隱專員鍾麗玲今（18日）表示，留意到有不法之徒利用面部圖像套取個人資料情況，提醒市民臨近歲晚慎防詐騙，並建議五招防騙「貼士」，包括留意帳戶及個人信貸紀錄等。



私隱專員鍾麗玲指留意到有利用面部圖像套取個人資料情況。（私隱公署提供）

個人資料私隱專員公署表示，留意到最近有人利用他人的面部圖像，並套取市民敏感的個人資料，包括身份證號碼、住址及稅單證明等，開設虛擬銀行帳戶及申請貸款，引致事主蒙受金錢損失，提醒市民小心，並建議五招防騙「貼士」保障個人資料私隱：

1、提高警覺

認識個人資料包含的種類，包括姓名、身份證號碼、出生日期、住址、面部圖像、錄像、銀行戶口號碼等，若有人要求提供個人資料時，應詢問對方收集資料的目的及有所警覺；

2. 切勿隨意披露

切勿隨意披露個人資料，特別是身份證號碼、銀行戶口號碼、密碼、面部圖像、住址、稅單等，尤其應避免在社交媒體平台披露過多的個人資料；

3. 留意帳戶及個人信貸紀錄

不時查看網上銀行個人帳戶，留意帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入紀錄，以及個人信貸紀錄有否不尋常的借貸；

警方早前偵破一宗騙取自拍照開虛擬銀行貸款騙案。（資料圖片/蔡正邦攝）

4. 防騙資訊

留意私隱專員公署、警方或相關機構公布的防騙資訊，慎防偽冒網站或詐騙電話；

5. 刪除資料及資料保安

若個人資料（如住址證明）已完成使用目的，應透過安全的方式丟棄（如使用碎紙機），以免被人拾獲作不法用途。

公署續稱，已設立「個人資料防騙熱線」3423 6611，處理懷疑誘騙個人資料的查詢或投訴，歡迎公眾人士致電。