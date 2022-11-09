M+博物館｜周六開始入場收費　設草間彌生展　創三幅作品探索生死

西九文化區的M+博物館，將於周六（12日）迎來開幕一周年，並開始收取入場費。同日亦會舉辦「草間彌生：一九四五年至今」特別展覽，是草間彌生在日本以外的亞洲地區最大回顧展。



今次展覽會展出草間彌生203幅作品，其中3幅為她特別為M+特創，包括《南瓜》、《圓點的執念——渴望天堂的愛》，以及《神經的死亡》。



展覽聯合策展人鄭道鍊表示，預料入場人數將可衝破6位數，但坦言M+由免費改作收費，是不同的現實（reality），故難以預計實際入場人數，但相信不少市民仍會慕名入場觀展。



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草間彌生因應今次展覽，特別創作了三幅作品，包括《南瓜》、《圓點的執念——渴望天堂的愛》，以及《神經的死亡》，三項作品都是首次公開展出，

當中《南瓜》是唯一在博物館地下大堂免費空間展出的作品，市民毋須付費亦能欣賞到該作品。《南瓜》分為兩個藝術品，其中一個是高瘦長的南瓜，另一個的形態則相對慵懶，如同兩個不同類型的人在對話。另外，南瓜亦是草間彌生標誌性的作品，對她而言，南瓜是獨特的生命體，平庸中帶有活力和生命力，更是「生命的泉源」。

《南瓜》是唯一在博物館地下免費空間展出的作品，換言之，市民毋須付費亦能欣賞到該作品。（鄭子峰攝）

同樣可免費觀看的，是M+委約創作的《神經的死亡》，作品從博物館大樓地面和地下樓層的光庭，垂掛至B2層潛空間。此新作與她是1976年創作的同名作品十分相似，反映她對「積累」和「無限網」概念的延伸。新作品猶如大型網絡的神經系統，更以七彩繽紛的「神經」作為主軸，有別於舊作品黑白、憂鬱的情緒，而是帶出生命中的希望，如同生命再生的時刻。譚雪凝認為作品帶出在此時，草間彌生對生命和宇宙的熱愛，而草間彌生亦特意為作品寫了一首詩：

我那斷成寸寸的己死神經

沉默良久之後

從過去到現在再到未來

萝見宇宙的愛

不知不覺間，已經聚集在我體內，流貫全身

那些顏色盡失的已死神經再生的瞬間

披上美麗鮮艷的色彩

蔓延到永遠的無限

前往虛空盡頭的宇宙

——草間彌生《致我死去的神經》節錄



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至於《圓點的執念——渴望天堂的愛》則是鏡房中，布滿了多個帶有黑色波點紋的波波，以沉浸式的展覽方法，帶出草間彌生「無限」的人生哲學。M+視覺藝術策展人譚雪凝表示，與一般「無限」鏡房不同的是，此鏡房不僅橫向式重複，縱向亦會重複，故影像打橫打直都會不斷重複。她透露，連草間彌生的團體在裝嵌此展品時，亦驚嘆過程極具挑戰性。

「草間彌生：一九四五年至今」是M+開幕一年來，首個特別展覽，該展覽將會按時序及主題出發，展出草間彌生創作生涯最早期到最近期的作品，審視她在日本、美國和歐洲等地的藝術創作。

展覽共分六個主題，分別為：無限、積累、全面連結、生物宇宙、死亡、生命的力量，涵蓋多種媒介的作品，包括繪畫、裝置、雕塑、素描、拼貼、流動影像和檔案資料。

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展覽以草間彌生的自畫像「打頭陣」，包括她在1950年繪畫自己20歲出頭時容貌，她當時將自己幻化成波點中的生物，被粉紅色的花瓣圍繞着，下方有一個粉紅色的咀唇，顯示草間彌生在早期時段已無將自己當作人去呈現，而是太陽花般的植物，而其標誌性的波點和網紋，在其年輕時已萌生，有關符號更慢慢引導到其後期的創作。

門票於10月13日起公開發售，正價門票為240元，特惠票150元，持票人士可參觀館內所有展廳。展覽期為期近半年，將於明年5月14日結束。