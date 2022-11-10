M+開幕一周年錄逾200萬人次入場　11.12起舉辦草間彌生回顧展

西九文化區的M+博物館將在本周六（12日）迎來開幕一周年，並開始收取入場費，同日起至明年5月將舉辦「草間彌生：一九四五年至今」特別展覽。西九文化區管理局董事局副主席及M+董事局主席陳智思今日（10日）在展覽開幕禮致辭時表示，M+開幕以來共錄得訪客逾200萬人次，形容這是一周年禮物，並期待下一年的更多展覽及活動。



M+開幕共錄得訪客逾200萬

陳智思表示，M+博物館開幕以來共錄得訪客逾200萬人次，認為這體現公眾對博物館的極大支持，還形容這是一周年禮物，並期待下一年更多展覽及活動。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄則表示，西九文化區是香港最重要的文化投資項目之一，而隨著香港故宮文化博物館開幕，西九文化區將成為新文化地標。

楊潤雄指出，特首李家超在《施政報告》中提出冀香港成為中西文化交流中心，當局將與西九文化區緊密合作，向世界發揚傳統及當代文化，講好故事。

▼M+一周年 特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」11.12開幕▼



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文化體育及旅遊局局長楊潤雄則表示，西九文化區是香港最重要的文化投資項目之一，而隨著香港故宮文化博物館開幕，西九文化區將成為新文化地標。（李澤彤攝）

展覽籌備逾四年 為亞洲地區除日本外最大回顧展

M+副總監及策展人、「草間彌生：一九四五年至今」特別展覽聯合策展人鄭道煉分享道，展覽籌備逾四年，為亞洲地區除日本外最大回顧展。除卻曾在其他西方國家的畫廊展出過的203件作品外，草間彌生特別為此次展覽創作三件作品，在香港首次展出。其中草間彌生為《神經的死亡》單獨創造一首詩《致我死去的神經》，向華人受眾推廣該作品，因為她認為中文詩是世界上最有影響力的藝術形式之一，可表達作品深度。

M+副總監及策展人、「草間彌生：一九四五年至今」特別展覽聯合策展人鄭道煉（右）分享道，展覽籌備逾四年；聯合策展人吉竹美香（左）指出，本次展覽主要審視每十年來，草間彌生在歐洲、美國、日本等地的藝術創作。（李澤彤攝）

▼M+一周年 特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」11.12開幕▼



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「草間彌生：一九四五年至今」特別展覽聯合策展人吉竹美香指出，本次展覽涵蓋來自亞洲、歐洲及美國的博物館主要藏品及私人藏品、M+藏品及草間彌生的個人收藏；展覽的六個主題無限、積累、全面連結、生物宇宙、死亡、生命的力量，則兼顧了草間彌生創作中後期的地理及心理境況。