國泰空服員工會周四起按章工作　向會員發片講解　國泰：運作如常

國泰航空公司空中服務員工會因就改善編更安排、薪酬待遇等多次向國泰表達訴求，惟勞資雙方一直未達共識，工會明日（19日）起發起按章工作行動，今日（18日）在社交平台發放一段影片，向會員講解如何按章工作，包括員工應按照操作手冊所寫執行工作，上班前要確保自己100%適合上班，如有不適應求醫、休息日不工作等。



國泰在回覆中，向顧客保證航班服務將繼續運作如常，又稱一直與機艙服務員直接溝通。就編更安排問題，國泰則指已適時在1月份的值勤更表得到解決，所作出的調整將持續生效至2月及往後月份。



國泰城。（資料圖片）

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國泰航空公司空中服務員工會明日起發起按章工作行動，今午（18日）在社交平台發放一段影片，講解如何按章工作。影片詳細列出空中服務員由起飛前至飛機降落後的整個工作流程，工會在最後列出數點提醒，包括員工應按照公司政策及操作手冊執行工作，在休息日不工作、認為自己100%適合飛行才工作等。

工會在昨日發放的「給全港市民的公開信」中，提到現時前線空中服務員人手極度不足，單在今年1月1日，有至少30多班航機在人手不足下起飛，其中以香港往返日本航班情況最嚴重，經濟艙由平常7位服務員大減至4位，並要照顧288名乘客，情況極為嚴峻。

公開信也提到，工會已多次向公司反映情況，惟大部份訴求未被正視，慨嘆是逼於無奈才發起按章工作，期望在農曆新年出遊的市民能體諒工會的行動。工會對行動有機會影響航班致歉，並強調前線空中服務員會繼續嚴格遵守每一班航機的每一項安全措施。

除按章工作行動，工會此前一度擬於今日（18日）在國泰城外舉行公眾集會，惟工會稱，國泰拒絕讓工會在國泰城外集會，致無法取得警方的不反對通知書，為保障會員安全，終決定取消有關行動。

國泰回覆表示，向顧客保證航班服務將繼續運作如常，並稱有信心機艙服務員同事會一如過去幾年疫情期間般保持專業，緊守工作崗位，又稱一直與機艙服務員直接溝通，會繼續聆聽他們的反饋並積極回應。

就編更安排問題，國泰則指已適時在1月份的值勤更表得到解決，所作出的調整將持續生效至2月及往後月份。

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