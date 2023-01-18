通關｜海關懶人包五幅圖教填內地健康申報　國籍地區要搜「中」

香港與內地已在1月8日通關，港人前往內地後返港除須持48小時核酸陰性證明外，更須提前在WeChat填寫內地方的「入境健康申報」。香港海關今（18日）在Facebook推出懶人包教市民填表，須在WeChat搜索「海關旅客指尖服務」並跟足其指示填寫資料，獲出有效二維碼後，可截圖在通關時供查驗。



▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼



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根據過去一個多星期經驗，經陸路關口返港的市民，須在內地關口出示已完成有關申報。至於經高鐵西九龍站來往中港兩地的市民，在香港乘高鐵站前，已有職員要求填寫該申報，完成並經掃描後才可登上列車前往內地，在內地乘高鐵返回西九龍站，在內地關口出境並入境香港前，亦須掃描該二維碼才會放行。

海關今日在Facebook發文推出內地「入境健康申報」的懶人包，共分三步驟：

1、 於微信小程式搜索「海關旅客指尖服務」

2、按指示填報《 健康申明卡》

3、完成申報《健康申明卡》後，記得將健康申報碼截圖儲存，以方便過關時查驗，健康申報碼有效時限為24小時



▼海關通關懶人包教填內地健康申報▼



海關同時整合常見問題，並整合成小貼士大家參考：

Q：國籍（地區）如何填？

A：點選「國籍（地區）」，並在搜尋欄搜尋「中」字，下方會出現「中國香港」。



Q：坐東鐵往落馬洲及福田口岩是否要填乘商用交通工具？

A：不需要；應填「否」選項，下面的航班/船班/車次及座位號均不用填。



Q：境內有效聯繫人或境內居住地填什麼？

A：境內有效聯繫人可填寫內地親友資料或能聯繫到出境人士的聯絡人；境內居住地填區可選填內地各省市、香港或澳門



▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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▼1月11日 政府提供「通關5件事」各步驟小貼士▼



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