少年藏伸縮棍及火機等裁兩罪成　上訴後脫一罪　但判刑依舊

有市民於2020 年3月到灣仔入境事務大樓靜坐，要求政府因應新冠疫情封關，一名少年因涉藏有伸縮棍、電油和打火機等被捕。經審訊後被裁定管有物品意圖損壞財產及管有攻擊性武器罪兩罪成，判勞教中心。少年就刑期和判刑提上訴，高等法院法官早前聽取陳詞後，高院今(19日)頒下裁決，裁定少年管有攻擊性武器罪不成立，但另一控罪則維持原判。法官又認為，就涉及的管有物品意圖損壞財產而言，判勞教中心也恰當，故維持原判。



上訴人案發時15歲，被控管有物品意圖損壞財產和管有攻擊性武器罪兩罪，指他於 2020 年 3 月 2 日在灣仔入境事務大樓外管有伸縮棍、133 毫升打火機油及打火機。

原審官未考慮涉案伸縮棍或有其他用途

就管有攻擊性武器罪，上訴人指原審裁判官沒充份考慮涉案支伸縮棍有一個洞，可用來作旗桿，證據不足以支持他有傷人的意圖。高院法官卻認為，上訴人當時亦藏有一支旗幟，他可能用伸縮棍來展示旗幟，此說法不是憑空設想。

對於原審裁判官裁定它屬攻擊性武器，並認為上訴人有意圖將它作非法用途，認為並非唯一的合理推論，故裁定該罪不成立。

藏火機罪裁決沒有不妥

此外，上訴人曾向警員稱他不食煙等，原審裁判官錯誤裁定這些陳述可成為證據。惟法官卻認為原審官做法恰當，是應行使酌情權不讓該些證據呈堂。惟就原審裁判官裁定上訴人藏有電油和打火機，肯定他有破壞他人財產的意圖，法官則認為該裁定沒有不妥，因此維持管有物品意圖損壞財產的定罪。

就判刑方面，法官指即使其中一罪現被裁定不成立，但就本案涉及的管有物品意圖損壞財產而言，判勞教中心也是恰當，因此維持該判刑。

案件編號：HCMA136/2021