男警涉多番向前女友動粗　官不明事主為何仍留下　覺可疑但裁罪脫

男警涉因前女友Instagram的追隨者增加，或熄燈等瑣事爭執後，對她拳打腳踢及叉頸，被控4項襲擊罪名，他否指控，案件今(20日)在東區法院裁決，裁判官陳志輝指，被告與事主當時非如一般情侶般打情罵俏，亦難以想像為何事主數次遇襲後，仍選擇與被告留在同一地方。雖然被告行為相當可疑，但事主關鍵證供並不穩妥，裁定被告所有罪名不成立，但他提醒被告：「返工就返工，拍拖就拍拖，千祈唔好比感情事影響你嘅工作，因為你知你嘅工作係咩。」被告回應：「明白。」



被告彭天裕（26歲）被控於2021年7月5日至12月24日，分別在屯門富泰邨一單位、鰂魚涌東隅服務住宅、紅磡都會軒一單位，及寶琳地鐵站襲擊女事主黃潔明。

被告彭天裕經審訊後被裁定4項襲擊等全部罪名不成立。(資料圖片)

遭被告拳打腳踢翌日同到酒店慶生

陳官引述證供指，黃稱某次事件因為睡覺熄燈問題，而與被告口角，被告便向她拳打腳踢，惟二人翌日仍一同到酒店慶祝生日，與一對普通情侶並無分別；另一次事件，黃稱在地鐵站遭被告抓大腿致出現瘀痕，但之後又繼續和被告去太古逛街。

黃遇襲後不離開難理解

陳官認為，如果二人只如普通情侶般打情罵俏，黃繼續和被告在一起是可理解的，但他們並非打情罵俏，如果黃所言屬實，法庭難以想像她為何每次遇襲後仍不離開，認為黃關鍵證供並不穩妥，對其可信性有所保留。

黃每次受傷前均有見被告

不過，黃案發時的確有受傷，而且每次都是在和被告見面之後發生，被告行為相當可疑，惟基於疑點利益歸於被告，最後裁定被告罪脫。

案件編號：ESCC602/2022