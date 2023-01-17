疫情．1.17｜高鐵車票增至每日2萬張　李家超冀今年內取消口罩令

高鐵香港段本周日（15日）恢復行駛，運輸及物流局局長林世雄今午（17日）最新公布，運輸及物流局、港鐵和內地相關單位檢視過首兩天的口岸運作和車票銷售情況後，今日一致同意再度調升每日可供發售車票的數量，明日（18日）開始，每日雙向車票由目前1.4萬張增加至2萬張。



疫情方面，香港新冠病毒個案持續回落，衞生署衞生防護中心公布，今日新增3,843宗確診個案，進一步回落至「3字頭」，另新增46名患者死亡。



今日疫情概要：

-增3,843宗確診，較昨日下跌17.41%。

-輸入個案99宗，佔整體個案比率2.58%。

-新增46名患者死亡，7日平均死亡率為0.869%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12.909人。

-本地個案帶新變異病毒株增3宗，分別為2宗XBB及1宗XBB1.5，累計發現185宗XBB（包括三宗XBB1.5個案 )



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.67，回落速度減慢。（港大醫學院圖片）

▼1月17日 旺角麥花臣檢測站大排長龍▼



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【20:35】教育局向學校指出，2月起，中學、小學及幼稚園將逐步有序恢復全日面授課堂，經考慮相關情況後，包括農曆新年假期的人流和活動，為減低傳播風險，教育局決定繼續維持教職員及學生（包括中學、小學、幼稚園及特殊學校）每日回校前量體溫及完成快測的要求，暫至2月28日，教育局會持續檢視情況並適時公布往後的安排。

▼1月17日 荃灣公園檢測站大排長龍▼



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【18:48】農曆新年將至，香港與內地通關，高鐵今（17日）宣布再加車票，不少市民期望回鄉與親友團聚過節。由於現時回內地仍須持有48小時內核酸陰性結果，多個地區的檢測站今日年下午起都出現長長排隊人龍，等候自費檢測。

其中在荃灣大會堂的檢測站，有逾百人排隊等候做自費檢測，輪候時間長達45分鐘，同時領取報告處也有約20、30人的人龍。

▼1月17日 荃灣大會堂檢測站有逾百人排隊▼



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▼1月16日 維園年宵花市設「紅運鐺頭」牌坊▼



▼1月16日 維園年宵花市開鑼▼



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▼15個年宵市場▼



【17:35】運輸及物流局在facebook專頁稱，高鐵西九龍口岸及高鐵香港段恢復服務以來，西九龍口岸的運作一直大致暢順，而運輸及物流局、港鐵和內地相關單位檢視過首兩天的口岸運作和車票銷售情況後，今日一致同意再度調升每日可供發售車票的數量。明日開始，每日雙向車票由目前一萬四千張增加至二萬張。

局長林世雄表示，農曆新年前的高鐵車票需求甚殷，經香港和內地相關單位協調後，很高興能再次調整可供發售車票的數量，他已指示港鐵為上升的乘客量做好準備，以提升市民出行的體驗。

【16:59】政府今日（17日）公布，大埔區、黃大仙區及葵青區多幢住宅，包括曉暉花園、海峰花園、翠瑤苑、華員邨及長坑村等污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在，政府將陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約35,000個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

▼1月16日 海洋公園公布農曆新年活動▼



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【16:15】新冠肺炎疫情持續回落，本港今日（17日）新增3,843宗確診，為去年10月6日以來近三個月新低，較昨日再減17.4%。另外，今日本地個案再多一人染XBB1.5病毒株，為47歲女子，其居於沙田，已接種三劑疫苗。

另外，再多46名患者死亡，當中三人於養和醫院病歿，其餘則在公立醫院離世。七日平均死亡人數回落至61人，七日平均死亡率同時微升至0.869%，為5月13日以來新高，累計死亡人數為12,909人。

【15:43】香港社會服務聯會早前向疫情期間曾失業的人士了解搵工情況，研究發現，教育程度較低的受訪者，再搵工會較難，即使再就業後新工作的收入水平亦平均下跌7.7%。

社聯建議政府為低學歷人士創造合適職位，為他們增加有晉升階梯的職位及改善薪酬待遇。

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【15:40】入境處今日（17日）舉行2022年年結記者會，入境處處長區嘉宏指出，在2022年錄總出入境人次有530萬，較2021年上升1.7倍，全年訪港旅客有60萬人次增5.6倍。隨着疫情放緩，市民更多旅遊，入境處去年共簽發超過61萬本護照，10月至12月平均每個月有10萬份申請，創歷史新高。

1月17日，入境處舉行2022年年結記者會。（孔繁栩攝）

【15:24】香港與內地首階段通關超過一星期，工聯會立法會議員鄧家彪今日（17日）表示，收到不少北上港人求助，指在內地難以找到核酸檢測服務，未能取得陰性結果以符合回港要求。鄧家彪促請政府在農曆新年前，容許港人回港以快測代替核酸檢測，否則會引起混亂。

【15:11】高鐵香港段復運後乘客需求殷切，今天（17日）起可供發售車票的數量由每日雙向10,000張，增加四成至1.4萬張。早上在西九龍高鐵站所見，有打算返鄉探親的市民在之前曾打算買高鐵票，惟欲購不果，於是前來購票，指「加多啲飛緊係好啦！」亦有市民因增加票量而前來改票，改早班次回內地。

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▼1月15日 廣州東站設施直擊▼



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【15:01】政府宣布再度延長院舍外展疫苗接種服務特別計劃四個星期至二月中，當局指，根據專家建議，未曾感染並已接種第三劑新冠疫苗的成年院友應在接種第三劑疫苗至少90天後，接種第四劑疫苗。

就此，政府去年十一月二十五日推出新一輪的外展疫苗接種服務特別計劃，並於其後延長該特別計劃四星期至今年一月二十日，以加快提升院舍院友的疫苗接種率，鞏固院舍的保護屏障，而考慮到院舍在農曆新年期間或會進行較多活動、疫苗的保護力會隨時間減退、院舍仍不時出現院友及員工的確診個案，加上冬季流感高峰的持續威脅，有必要繼續提升院舍院友的疫苗接種率。政府因此再度延長院舍外展疫苗接種服務特別計劃四星期至二月十七日。

與現行安排一樣，醫療團隊會每星期到訪院舍最少一次提供外展疫苗接種服務，為每一位到期接種新冠疫苗、特別是第四劑的院友接種。此外，醫療團隊亦會同時為院友接種季節性流感疫苗，以提供雙重保護。

【14:57】隨著與內地通關，本港多個行業理應受惠，惟工聯會權益委員會今日（17日）指，旅遊業、航空業、跨境船務等行業，面對包括人手不足難題，促政府設「復常津貼」，為旅遊從業員提供為期半年，每月3000元的資助，吸引工友重回本行。

【13:58】農曆新年將至，警方今日（17日）上午8時開始對旺角花墟道一帶實施特別交通安排，至22日（大年初一）上午8時結束。旺角花墟今早10時開始有較多人流出現，不少市民攜帶手推車前來入貨，表明因為今年疫情好轉、天氣尚好，「個個都開心」，會比往年用更多預算買年花，例如桃花、劍蘭等，預計花費逾2000元，受到封路影響未能泊車在商舖前購物，感到不太方便。

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【12:59】國泰航空公司空中服務員工會不滿資方編更安排，多次向資方表達改善編更、增加人工、改善薪酬等訴求，並擬於明日（18日）在國泰城外舉行公眾集會。工會今日(17日)指，國泰拒絕讓工會在國泰城外集會，致無法取得警方的不反對通知書，工會為保障會員安全，迫於無奈下取消有關行動。不過，工會指周四年廿八（19日）起開始按章工作，並指明白行動有機會對航班造成一定影響，為此致歉。

▼1月15日 首班往廣州東列車抵達▼



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【11:28】位於落馬洲河套的方艙醫院落成後一直啓用無期，據悉政府正研究關閉包括亞洲博覽館在內的全港十個長者暫託中心，並將有需要暫託的長者轉移至方艙醫院，集中在落馬洲河套方艙醫院隔離。安老事務委員會委員李輝今表示，隨著本港復常，相信社區長者暫托中心的歷史使命將告一段落，並將亞博館及地區各個體育館等歸還社會。李輝認為，若長者暫託中心需要遷址，「當然是愈近愈好」，她相信長者或家人亦傾向位置較近的竹篙灣隔離設施，惟若最終需「落戶」落馬洲河套區方艙醫院，或未必易於招聘人手。

【10:16】香港與內地月初起恢復通關，高鐵香港段前日（15日）亦復運，社會期待香港可進一步邁向復常之路。行政長官李家超今日接受報章專訪時表示，通關第一階段的開放安全、有序、暢順，符合預期，自言很心急的他希望可以盡早開啟第二階段：「一定不會讓市民失望，而且能給多一點點驚喜。」通關之後，李家超表示希望今年內取消所有防疫限制，包括口罩令，揚言希望今年第一季解決所有問題，但重申作決策要務實，要看有沒有風險，不可只是盲衝。

▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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【00:12】繼HK Express香港快運取消2月上旬部份日本航班後，國泰航空周一（16日）深夜公布，由於日本政府對每間航空公司從香港飛往日本的航班數量實施限制，國泰航空將取消2月3至16日往返香港及日本的部份航班，涉及東京成田國際機場、大阪關西國際機場、名古屋中部國際機場及福岡機場航班，共計50班往返日本航班。

▼國泰航空2月3至16日取消的日本航班▼



▼1月13日 高鐵恢復售票第二日購票人龍大減▼

