撤隔離令｜社區隔離設施運作至2.28　最多住7日、可隨時提早走

港府今日（19日）公布，本月30日起撤銷對新冠確診者發出隔離令的安排，社區隔離設施及暫託中心在短期內仍會繼續運作，部份確診者如家居環境不合適、或不想有傳播家人的風險，可透過熱線、電郵或微訊聯絡消防處，入住隔離設施前須再做快測確認結果為陽性方可入住，入住時間最長為7日，確診者也可以選擇提早離開，不一定要等到檢測結果轉為陰性，惟離開後不能再次返回隔離設施。過渡安排將維持至2月28日。



至於暫託中心的入住安排與現時安排無大分別，接種3針以下的院友可由社署送往暫託中心，病徵嚴重的院友經醫護評估後，可獲安排入院。



▼1月19日 防疫政策記者會▼



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衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，早於去年10月，每日有約1400至1500人需入住社區隔離設施，但至本周，每日需入住人數已下跌至約150人，當局認為需求已大大減少，有需要作出調整。

不過，考慮到有部份人士仍有入住社區隔離設施的需要，當局會有過渡安排至2月28日。他表示，部份確診者如家居環境不合適、或不想有傳播家人的風險，可透過熱線、電郵或微訊聯絡消防處，入住隔離設施前須再做快測確認結果為陽性方可入住，入住時間最長為7日，確診者也可以選擇提早離開，不一定要等到檢測結果轉為陰性，惟離開後不能再次返回隔離設施。

至於暫託中心的入住安排，徐樂堅表示過渡安排與現時無大分別，接種3針以下的院友可由社署送往暫託中心，病徵嚴重的院友經醫護評估後，可獲安排入院。

被問到往後如再有院舍出現爆發可如何處理時，勞工及福利局局長孫玉菡回應指，現時大部份院舍可以靠原址隔離處理，又指政府「有幾手準備」，如情況有變，有需要重啟暫托中心，也可以按情況，重新利用室內體育館作為暫託中心。

據社署公布，除亞博館九號及十一號館暫託中心會維持運作，直至另行公告。其他的暫託中心會分兩階段停止運作：

1月26日停止運作：

彩榮路體育館暫託中心

天水圍體育館暫託中心

港灣道體育館暫託中心

荃灣西約體育館暫託中心



2月3日停止運作：

調景嶺體育館暫託中心

青衣西南體育館暫託中心

石硤尾公園體育館暫託中心

小西灣體育館暫託中心

龍琛路體育館暫託中心

亞博館三號、六號、八號及十號館暫託中心



社署表示，會將場地還原，並於稍後分別交還予康文署及亞洲國際博覽館管理有限公司。另外，也會於2月初將4間早前預留作暫託中心用途的體育館，包括賽馬會屯門蝴蝶灣體育館、北葵涌鄧肇堅體育館、蒲崗村道體育館及中山紀念公園體育館交還予康文署。