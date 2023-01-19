撤銷隔離令改派健康建議　籲確診頭五天戴口罩　學生中招切勿返學

確診者隔離令1月30日撤銷，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（19日）公布取消隔離令後，會改為向確診市民發出健康措施建議及抗疫資訊包。當中會建議做出呼吸道保護措施、頭5日戴外科口罩等。徐樂堅表示，無症狀患者可外出返工，但為保護年幼群組，建議若學生檢測呈陽性不要返學，直至快測陰性為止。



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健康建議取代隔離令

徐樂堅表示，1月30日起確診人士將不需要隔離，亦不需要通過平台申報，政府會發出一般的健康措施建議和抗疫資訊包。

徐樂堅指，健康措施建議包括：

建議檢測陽性的人做呼吸道保護措施；



建議注意個人衞生、不要在沒戴口罩的時候和其他人交流，保持打開窗戶、消毒清潔家居；



建議確診者頭5日佩戴外科口罩、KF94、KN95或N95呼吸器等；



建議確診者頭5日避免接觸高危人士，盡量避免一同用膳、盡量避免去人多的地方參加大型聚會。



建議無症狀患者可返工 籲確診學生勿返學

徐樂堅表示，無症狀患者可以外出返工，但為保護年幼群組，建議如學生陽性，都不要返學，直到快測結果呈陰性。

徐樂堅還表示，其他人要留意身體情況，尤其是高危人群、或有明顯病症的人士，若惡化要盡快求醫。如確診者有病症，可看醫生拿病假，和以往處理呼吸道病的方式沒分別，呼籲有病症的市民要留在家裡，避免外出。