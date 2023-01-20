撤隔離令｜何栢良憂市民無所適從　倡沿用舊計法確診首五天享病假

港府昨公布，由本月30日起，撤銷對新冠確診者發出隔離令的安排，無病徵僱員可外出上班，惟建議檢測陽性學生不應上學。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今（20日）於港台《千禧年代》表示，擔心過渡期間會造成混亂，令市民無所適從，他以新加坡為例，認為港府最簡單做法是將有薪病假安排與之前做法睇齊，僱員確診首五天，以行政安排確保其獲有薪病假，另應加強解說。



港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良指，本港疫情正值回落，市民接種率增，另有新冠特效藥治療，認同遲早要取消與疫情相關的法例要求措施，但擔心過渡期間會造成混亂，令市民無所適從，包括有薪病假安排。

他提到，新加坡已取消強制隔離等要求多時，但確診僱員的有薪病假安排並無改變，「所有人起碼三日唔返工同返學」，隨後再據快測結果判斷復工與否，他認為本港若撤銷隔離令，最簡單做法是與撤令前做法睇齊，僱員確診首五天，以行政安排確保其獲有薪病假，世衛亦有發出建議，「唔係所有檢測陽性可自由返工」，認為港府應就病假有更明確說法。

▼1月19日 盧寵茂等官員出席疫情記者會▼



+ 7

何栢良表示，新安排下僅餘四類人士包括：學生、醫護、院舍員工及前往內地人士需強制接受檢測，而檢測陽性則不應返工、返學及入境，但若港府判斷目前已可與病毒共存，則應將所有限制取測，「但依家唔清楚係因為(該四類人士)唔跟病情，兩係據傳染性判斷。」

勞福局局長孫玉菡昨日指，隨著本月底撤銷發出隔離令安排，確診僱員的病假安排將無異於其他疾病，如有身體不適可以求醫，倘醫生認為有需要給予四天以上病假並發出醫生紙，僱主則須要按《僱傭條例》支付有薪病假。何栢良則指，不同醫生對發出病假的日數亦有落差，認為當局可作出更清晰指引。



何栢良又說，港府隨疫情常態化後，應加強病毒品種分析公布，另不應一刀切取消遙距診症，憂長者未能得到適切治療。