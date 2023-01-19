撤隔離令｜放病假須求診　醫學會：大部份私醫都會為確診者應診

政府決定本月30日起，撤銷對新冠確診者發出隔離令的安排，無症狀感染者可外出上班。勞工及福利局局長孫玉菡在疫情記者會亦指，屆時確診僱員的有薪病假安排將與《僱傭條例》下涵蓋的疾病看齊，意味著如新冠病人要請病假，必須向醫生求診。



過往有部分私家診所會拒絕新冠肺炎確診者求診，醫學會會長鄭志文表示，現時不少私家醫生都有為新冠病人診症，不擔心取消隔離令後會有大量確診者因不能夠向私家診所求診，而湧往公院急症室。家庭醫生林永和則擔心，快測陽性者毋須申報，變相難以界定應否處方新冠藥，「會唔會出現有人呃藥食嘅情況」，昐衛生署可以提供明確指引。



特首李家超今（19日）突公布，將在本月30日起，撤銷對新冠確診者發出隔離令的安排，無症狀感染者可外出上班。（資料圖片）

現時新冠肺炎確診者可以獲得至少五日的隔離令，直到快測檢測連續兩日陰性，才可完成隔離。不過，政府今日公布，本月30日起撤銷對新冠確診者發出隔離令的安排，無症狀感染者可外出上班，意味著新冠病人要請假則要先向醫生求診。

在第五波疫情初期，有部分私家診所會拒絕新冠肺炎確診者求診，加上當時港府未有公布隔離令可以當作假紙，令到不少確診者湧到公立醫院求診。不過，醫學會會長鄭志文則不擔心相關情況重演。他表示，現時不少私家醫生都有看新冠病人，不擔心取消隔離令後會有大量確診者因不能夠向私家診所求診，而湧往公院急症室。

他亦指，不擔心取消隔離令後，會有大量確診者湧來私家診所求診，因現時疫情已有回落，加上私家醫生亦有足夠防護裝備，但直言唯一擔心會影響診所內的其他病人，呼籲如有新冠病徵者，要帶好口罩以防傳播給其他人，「最驚係傳比啲無打針又高危嘅病人。」

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家庭醫生林永和亦指，現時有不少醫生都有為新冠病人診症，惟現時唯一擔心快測陽性者毋須申報，變相難以界定應否處方新冠藥。

他解釋，現時按醫管局指引，60歲或以上的人士、60歲以下的高風險人士及長期病患者，醫護人員會在他們確診後按其臨床情況免費處方新冠口服藥物，惟快測陽性者毋須申報後，醫生無法確定其是否真的感染新冠，「會唔會出現有人呃藥食嘅情況呢？」他希望昐衛生署可以提供明確指引。