兔年．通關︱調查：逾4成人指通關提升購物欲　近6成料新春洗費增

香港與內地通關，跨國廣告集團（Omnicom Media Group）一頂有關通關態度及消費習慣問卷調查顯示，48%受訪者對通關持正面態度，有42%受訪者認為兩地通關會提升他們購物意欲，亦有58%受訪者表示農曆新年間的洗費預算會有所增加，21%受訪者表示會增加25%以上。



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Omnicom Media Group於1月9日至11日間以網上問卷訪問了300位18歲以上香港市民，了解他們對於通關的態度及消費習慣的問卷調查。

結果發現，有48%受訪者對通關持正面態度，而有42%受訪者則認為兩地通關會提升他們的購物意欲。另外，受訪者亦認為通關會對震興本地經濟有一定幫助，當中較多人認為對餐飲業及旅遊業有正面影響，佔67%，而認為對零售業及主題公園與博物館生意有影響的人則分別有62%及60%。

不過，在新冠陰霾下，分別有43%及39%受訪者指會增購藥用品、家庭或個人衞生用品，另外指會到親友家中過年及網購的市民則有35%。相對地，有28%受訪者表示會減少到內地，另外25%受訪者表示會減少去主題公園或博物館等地方。

21%受訪者指新春洗費預算較往年增加兩成半

疫情緩和加上各項社交距離措施放寬，約4成受訪者表示會在新春期間舉行聚會及外出用膳，有39%市民表示今年會到親友家中拜年，另有38%市民則表示會到外國旅行。

消費習慣方面，有58%的受訪者表示在農曆新年間的洗費預算會有所增加，當中21%受訪者表示會增加25%以上，不過與此同時有16%受訪者表示預算有所減少。而消費上，有65%受訪者表示會在食品上用較多的預算。

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