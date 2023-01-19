兔年｜食肆指盆菜銷量增逾一成「補貨都補唔切」　少量店舖未截單

即將踏入兔年，家家戶戶團年的日子將近，過去三年逆市暢銷的盆菜，不受堂食全面放寬影響，有飲食業界人士透露，茶餐廳的盆菜銷量相比去年更增一至兩成，「周圍都賣到斷晒市，補貨都補唔切。」



《香港01》昨（18日）致電多間盆菜專問店，發現最少有3間仍未截單，視乎份量及食材，價格由898元至3,600元不等。有盆菜店指，顧客的預訂量明顯增加；不過有酒樓今年因堂食放寬，已放棄製作盆菜，專心經營晚市生意。



盆菜近年大受市民歡迎。（資料圖片／余俊亮攝）

金記冰室徐汶緯指盆菜鈉量增逾一成︰周圍都賣到斷晒市

尚有數日便是年三十晚，市面大部份盆菜已截單或售罄。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示，今年盆菜的銷情意外暢旺，相比去年銷量更增一至兩成，「周圍都賣到斷晒市，補貨都補唔切。」

他解釋，盆菜需提前數個月預訂食材，惟政府當時未放寬防疫措施，因此仍抱持保守的態度，預訂量並不進取，即使後來盡量補貨，仍未能滿足顧客需求。

農曆新年期間食肆訂枱已滿 市民改食盆菜

雖然食肆已恢復12人一枱，營業時間亦不受限制，但徐汶緯認為無阻盆菜的銷情。他解釋，現時不少食肆的訂枱已滿，大家族未必可預訂數圍枱，盆菜則為堂食以外的最佳選擇。

金記冰室今年繼續推出「蠔氣鮑魚盆菜」，分為6人及12人份量，分別售1,088元及1,888元。他表示，因數個月前措施未放寬，不敢過於進取，定價與去年相同，期望可薄利多銷，另外更加入紅燒元蹄，「希望大家都可以團團圓圓、步步高陞、開開心心！」

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黃家和估計經濟未復蘇帶動盆菜銷量

餐飲聯業協會會長黃家和則表示，本港經濟未復蘇，市民的收入仍受影響，加上在家中聚會的氣氛更為熱鬧，因此售價僅約1,000元的盆菜仍大受歡迎，甚至不少連鎖餐廳亦加入製作盆菜。

惟目前本港盆菜難求，自行製作是否可行方法呢？他認為製作盆菜耗費功夫，須準備髮菜、鮑魚、蠔豉、瑤柱等食材，「唔係咁簡單㗎」，建議市民可選購元朗專門製作盆菜的供應商。

倫敦大酒樓棄製盆菜專心經營晚市

不過防疫措施放寬，亦改變部份食肆的策略。例如曾推出晚市盆菜的倫敦大酒樓，今年因食肆禁晚市堂食令取消，已放棄製作盆菜，專心經營晚市生意。

忠誠盆菜館︰顧客預訂份量顯著增加

記者致電多間新界的盆菜專門店，發現最少有3間仍未截單。其中位於大埔的忠誠盆菜館，提供共5款盆菜，售價最低為980元的「健康素食盆菜」，最高為3,600元的「忠誠極品盆菜皇」。經理蔡小姐透露，農曆新年期間每日限量1,000多份，目前仍未截單。

她又指，今年的銷量較去年理想，估計與防疫措施放寬有關，顧客預訂的份量顯著增加，由4人或8人變為12人為主，甚至一次過預訂數盆，不再是過去的小家庭。她透露，今年特別預備更多食材，雖然成本上調10至15%，但並未加價。

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大年初一盆菜仍未截單

至於另外2間則位於元朗，包括50年老字號的萬里緣盆菜專門店，便提供「富貴鮑魚盆菜」及「新春家鄉盆菜」，價格為1,130至1,680元。職員表示，年三十晚剩下供12人食用的「大盆」可預訂，大年初一仍未截單。

八鄉南苑盆菜專家，提供「傳統圍村盆菜」、「極品圍村盆菜」、「清心素盆菜」，價格分為898元、1,288元、1,088元。職員表示，大年三十晚已截單，大年初一則仍未截單。