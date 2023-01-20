兔年行大運｜年三十除夕夜行年宵上頭炷香　初一林村許願過新年

兔年將至，全港有多個節慶活動，不少市民都會行年宵、上頭炷香，《香港01》整合資訊，讓大家做好準備，迎接新一年。



▼1月16日 維園年宵花市開鑼▼



+ 29

全港15個農曆年宵市場，已於年廿五（16日）開鑼，將會一連7日舉行至年初一（22日）凌晨2時。今年場內仍只設濕貨區，不設乾貨及快餐區。眾多個年宵市場中，仍以有多達175個檔口的鑼灣維園年宵市場規模最大，市民要注意，維園、深水埗花墟公園及荃灣沙咀道遊樂場年宵，會有特別安排控制入場人數，當人流增加便會啟動取票系統，屆時市民要取票入場。

15個農曆年宵市場：

1/維多利亞公園年宵市場（銅鑼灣興發街1號）

2/深水埗花墟公園年宵市場（九龍塘界限街101號）

3/深水埗長沙灣遊樂場年宵市場（九龍長沙灣道425號）

4/觀塘觀塘遊樂場年宵市場（觀塘翠屏道6號）

5/黃大仙摩士公園年宵市場（黃大仙竹園鳳舞街40號）

6/東涌達東路花園年宵市場（東涌達東路）

7/荃灣沙咀道遊樂場年宵市場（荃灣沙咀道171-199號）

8/大埔天后宮風水廣場年宵市場（太和汀角路10號）

9/西貢萬宜遊樂場年宵市場（西貢萬年街25號）

10/將軍澳寶康公園年宵市場（將軍澳運隆路10號）

11/沙田源禾遊樂場年宵市場（沙田源禾路16號）

12/元朗東頭工業區遊樂場年宵市場（元朗東頭工業區強業街）

13/葵青葵涌運動場年宵市場（葵涌興盛路93號）

14/北區石湖墟遊樂場年宵市場（上水寶運路6號）

15/屯門天后廟廣場（屯門天后廟廣場）

開放時間：上午9時至晚上12時（年初一凌晨2時收市）



▼1月16日 維園年宵花市開鑼▼



+ 29

▼1月16日 維園年宵花市銅鑼灣糖街入口設「紅運鐺頭」牌坊▼



到年三十晚 （21日），市民除了可選擇趕往年宵市場感受氣氛外，也可以去今年復辦上頭炷香的黃大仙祠。黃大仙祠將在年三十當日將如常開放至下午4時半，當晚9時正再開放予善信入內等候於子夜上「頭灶香」，並會通宵開放至年初一晚上9時。

欲前往上頭炷香的市民要留意，當晚祠內將實施單向参神路線及人潮管制措施，並不設求籤區、跪拜區及供品區。市民屆時會先在黃大仙祠外廟宇廣場及黃大仙廣場排隊輪候，入祠後以單向流水式到三個敬香點（大殿、三聖堂及盂香亭）上香，隨即離開不可停留。祠方亦呼籲市民勿攜帶大型香枝、元寳蠟燭、生油及供品入祠。

▼1月12日 嗇色園黃大仙祠公布上頭炷香安排▼



+ 13

踏入年初一，外出拜年後想閒逛的市民，可以考慮到開放至元宵節（2月5日）的車公誕市場或大埔林村放馬莆新春市場。在沙田翠田街足球場舉行的車公誕市場，設有40個乾貨攤位及2個濕貨攤位。而大埔林村放馬莆新春市場則有10個乾貨攤位。

新春市場：

1/車公誕市場（沙田翠田街足球場）

開放時間：上午8時至晚上10時

額外開放：年三十晚上11時至年初一上午8時；年初二晚上11時至年初三上午8時



2/大埔林村放馬莆新春市場（大埔林村放馬莆）

開放時間：上午8時至下午6時



另外，旅發局在沿海濱四個地點，包括金鐘添馬公園、灣仔臨時海濱長廊、尖沙咀文化中心觀景台、及中環碼頭，均設置賀年互動景點，四個景點也會持續開放至元宵節（2月5日）。

▼1月18日 旅發局「兔躍香港迎新春」開幕儀式▼

