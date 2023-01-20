運輸署：內地特准未做檢驗跨境私家車　即日起一個月內可上廣東

香港及內地1月8日起分階段通關，運輸署今晚（20日）公布，接獲廣東省公安廳通知，臨時調整中港跨境私家車要求，持內地相關交通強制保險的車主，若未在本港完成內地所需驗車程序，仍可在1月20日至2月19日一個月內在廣東省內行駛。



持中港牌私家車司機須每年分別在香港及內地各驗車一次方可在兩地行駛，惟全港僅一間提供跨境驗車服務，故驗車服務大排長龍，也無法預約驗車。



▼ 1月12日 元朗中國檢驗中心情況▼



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中港牌車輛約3萬架 業界料需半年才可驗畢

隨兩地通關，中港車牌驗車需求大增，但香港只有一間提供跨境驗車服務的驗車中心，因此驗車預約爆滿，業界預料至少需要大半年時間才能消化全港約3萬架中港牌車輛，當中約1.3萬架為跨境私家車。

運輸署今晚表示，接獲廣東省公安廳通知，臨時調整往來粵港兩地的香港跨境私家車檢驗要求，持有效「內地機動車交通事故責任強制保險」的香港跨境私家車，即使未完成內地所需的車輛檢驗，亦可於1月20日至2月19日期間在廣東省內行駛。

該署提醒所有跨境私家車車主，其跨境私家車必須持有所需牌證，及完成香港及內地政府機關的所有程序，包括及不限於持有可行使有關口岸的有效過境車輛封閉道路通行許可證，方可來往粵港兩地，所有人士亦須遵守特區政府公布的跨境安排。