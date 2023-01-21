兔年｜黃大仙祠復辦頭炷香　警方今晚至正月十六實施人流管制

嗇色園黃大仙祠過去兩年因為疫情關係不開放予善信上頭炷香，隨著疫情回落及走向復常，今年三十晚將會重新開放讓善信親身到黃大仙祠上頭炷香。 黃大仙祠今日會通宵開放至大年初一（22日），並於晚上九時開放予善信入內等候於子夜上「頭炷香」。



為便利市民到黃大仙祠上香和參拜，警方將於今日晚上7時正至正月十六（2月6日）凌晨零時01分實施人流安全管理措施及交通管制安排，以確保市民大眾的安全和交通暢順。



隨著新冠肺炎疫情回落及全球逐漸復常，嗇色園黃大仙祠相隔兩年後今年三十晚將會重新開放讓善信親身到黃大仙祠上頭炷香。為便利市民到黃大仙祠上香和參拜，警方將於今日晚上7時正至正月十六（2月6日）凌晨零時01分實施人流安全管理措施及交通管制安排，以確保市民大眾的安全和交通暢順。

沙田坳道一段只准專線小巴駛入 部份路段禁停車

在封路方面，介乎龍翔道與鳳德道之間的沙田坳道將暫時封閉，除專線小巴外，禁止所有車輛駛入；及連接黃大仙廟及黃大仙道的無名路將暫時封閉，除嗇色園指定車輛外，禁止其他車輛駛入。

另外，警方亦會實施交通管制，禁止車輛在介乎沙田坳道與雅竹街之間的黃大仙道（來回方向）停車或等候，以免造成擠塞；而黃大仙公共運輸總站停車場也在今日上午7時至2月6日凌晨零時01分臨時封閉，有關地點會用作臨時排隊集合點，讓市民大眾安全地排隊等候進場。

警方亦可能會在不予任何警告的情況下，票控或拖走違例停泊的車輛，以維持道路暢通和道路使用者的安全。請駕駛人士互相配合。

警方呼籲市民可選擇於非繁忙時間前往黃大仙祠，如須於高峰時間往黃大仙祠參拜，請聽從現場警務人員的指示，有秩序地進場及離開，而市民亦要經常留意各電台和電視台發放的相關資訊、運輸署最新交通安排，以提早計劃行程路線，並盡量使用公共交通工具前往目的地。警方會按實際需要，封閉部份道路和實施單向人潮管制措施等。

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