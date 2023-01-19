檢測站｜港人大排長龍趕北上　七間檢測站年廿九提早八時開門

事隔三年，農曆新年終於可以免檢疫過關，不少港人都希望可以回鄉探親，令到近日多個檢測站大排長龍，高峰期時更要等上一小時才可以做檢測。港府今（19日）宣布多項措施應付人流，除呼籲市民善用預約系統外，亦宣布七間檢測站提早明早八時運作。另外，政府已在較繁忙的社區檢測中心／檢測站加強人手及增設登記／採樣櫃檯。



政府發言人亦強調，檢測容量充裕並足以應付歲晚過關人流需要。截至今日下午五時，今日、明日和後日（21日）全港社區檢測中心／檢測站分別仍有約41 000、約72 000及約94 000個檢測預約名額。



▼1月17日 荃灣公園檢測站大排長龍▼



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臨近農曆新年，不少港人都把握最後機會，希望可以回鄉探親拜年，令到近日多個檢測站大排長龍。港府今（19日）再公布七間檢測站分別分布在油尖旺區 、深水埗區、觀塘區及北區的檢測站提早明早八時運作，以應付人流。

油尖旺區



- 九龍公園小型足球場（近佐敦站C出口）

深水埗區



- 深水埗富昌邨籃球場（近南昌站）

- 荔枝角公園入口（近美孚站D出口）

觀塘區



- 坪石邨黃石樓旁籃球場（近彩虹站A出口）

- 翠屏道6號觀塘遊樂場（近觀塘站D1出口）

北區



- 粉嶺聯和墟遊樂場

- 上水保榮路遊樂場天幕下

▼1月17日 旺角麥花臣檢測站大排長龍▼



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另外，政府已在較繁忙的社區檢測中心／檢測站加強人手及增設登記／採樣櫃檯。以楓樹街遊樂場的檢測站為例，政府今日中午前已徵用檢測站旁的足球場，將登記及收費櫃檯增加到三倍，以疏導人流。

政府發言人強調，檢測容量充裕並足以應付歲晚過關人流需要。截至今日下午五時，今日、明日和後日（21日）全港社區檢測中心／檢測站分別仍有約41 000、約72 000及約94 000個檢測預約名額。欲進行新冠核酸檢測的人士可先行在網上預約檢測時段，並選擇前往該些人流較少的社區檢測中心／檢測站進行檢測。

巿民可瀏覽檢測中心／檢測站的最新預約情況或即日人流較少的檢測中心和檢測站名單，以更好掌握社區檢測中心／檢測站的服務狀況。政府會視乎各個檢測中心和檢測站的實際情況，再行調整安排。