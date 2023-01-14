通關｜年廿九過關名額全數爆滿　陳國基預告增農曆新年前過關名額

事隔三年，本港與內地周日（8日）正式通關，不少港人都希望可以在農曆新年前回鄉探親。截至今日下午一時半，政府通關網上預約平台顯示，年廿九（20日）的過關名額已額滿，而農曆新年前夕亦已將近滿額。



政務司司長陳國基今午（14日）發文表示，明白到兩地民眾都想與親朋戚友團聚過節，而從特區政府網上預約系統所見，尤其是1月18至21日，即年廿七至年三十的時段最受歡迎，將近或甚至已約滿，故經與粵、深政府全力溝通協調後，同意有空間適度提升以上幾天經指定陸路口岸過關的每日人數安排，預告將於下午三時前公布最後敲定的新春前通關人數安排詳情。



事隔三年，香港與內地截至今日下午一時半，政府通關網上預約平台顯示，年廿九（20日）過關名額已全數額滿，而農曆新年前夕亦是將近約滿。四個口岸中以港珠澳大橋（珠海）口岸最受歡迎，由年廿七至年三十（18日至21日）所有過關時段全數額滿，選擇中午時分(中午12:00 - 17:59)過關者，更是由明日起至初三（15日至24日）都是全數額滿。

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其次則為深圳灣口岸，年廿九及年三十（20及21日）所有過關時段全數額滿，以選擇中午時分過關者亦由後日年初二（16日至23日）都是全數額滿。落馬洲支線（福田）口岸亦由年廿六至年三十（18日至21日）都是全數額滿。最冷清的文錦渡口岸，年廿八及年廿九（19及20日）所有過關時段全數額滿。

陳國基今午發文時表示，明白到兩地民眾都想與親朋戚友團聚過節，而從特區政府網上預約系統所見，尤其是1月18至21日，即年廿七至年三十的時段最受歡迎，將近或甚至已約滿，故經與粵、深政府全力溝通協調後，同意有空間適度提升以上幾天經指定陸路口岸過關的每日人數安排，預告將於下午三時前公布最後敲定的新春前通關人數安排詳情，以回應通關需求。

他在文中亦提到，自香港與內地通關第一階段在1月8日實施以來，整體上各口岸運作良好，市民過關流程暢順，是有賴中央和粵、深政府的大力支持，以及特區政府各政策局和部門聯同相關機構和業界的通力合作，同時亦有賴兩地民眾的配合與理解，令兩地朝逐步、有序、全面通關的目標穩步進發。