增2,271宗確診　多49人死　七日平均死亡率創8個月新高

新冠肺炎疫情持續回落，本港今日（21日）新增2,271宗確診，較昨日（22日）少466宗或17.03%，創近半年以來新低。院舍方面，有11間院舍有確診個案，當中有11名院友及2名員工確診。



另外，再多49名患者死亡，七日平均死亡人數大幅回落至43.4人，惟七日平均死亡率再升至1.269%，相關比率為5月12日以後新高，累計死亡人數13,167人。



今日疫情概要：



-增2,271宗確診，較昨日減17.03%。

-輸入個案41宗，佔整體個案比率1.81%。

-新增49人死亡，7日平均死亡率升至1.269%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,167人。

-多11間院舍出現個案，包括11名院友及2名職員。

本港新冠肺炎確診數字持續下降，僅錄得2,271宗確診，連續兩日回落至2,000宗水平，創近半年以來新低，較昨日再跌17.03%，當中本地個案佔2,230宗。

輸入個案進一步下跌，僅41宗，連續第四日回落至雙位數水平，佔整體個案比率1.81%。新增的輸入個案中，包括九宗核酸檢測陽性（四宗確診及五宗無症狀感染個案）及32宗快速抗原測試陽性個案。

衞生署公共衞生化驗服務處收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本為約38%（七天移動平均比例）。

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新變異病毒方面，未有新輸入及本地個案。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現227宗XBB（包括一宗XBB.1.5）、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、14宗BF.7及40宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案則累計發現196宗XBB（包括八宗XBB1.5個案）、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、43宗BF.7及215宗BQ.1.1亞系個案。

今日為學校假期，故未有新呈報個案。至於院舍方面，有11間院舍有確診個案，當中有11名院友及2名員工確診。

醫管局公布，​現時急症醫院內科病床整體住用率約為84%。昨日有2,551名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有148名新增確診病人，1,232人需要入住隔離設施，363人正接受氧氣治療，50人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫人數對比留醫病人總數為5.8%。

新增呈報8名危殆及10名嚴重的確診病人，現時合共有126名危殆及131名嚴重的確診病人留醫，當中25名危殆病人正接受深切治療。單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為12.2%。

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截至今日凌晨零時零分，新呈報49宗死亡個案，涉及27男22女，年齡介乎58歲至105歲，其中有24人來自院舍。至於疫苗接種方面，10人無打針資料，有7人已打4針、23人已打3針、6人已打2針、3人已打1針。根據初步分析，當中20名病人的死因與2019冠狀病毒病有關，其餘29名病人的死因沒有關連。

另外，醫管局表示，過去一星期有361名來自安老院舍的確診病人入院，較過去兩個星期分別491人和723人下跌。醫管局會密切監察情況，並與相關政府部門及安老院舍保持密切溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。