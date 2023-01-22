林村許願樹｜陳國基出席許願節祈福點燈　拋寶牒嘗試10多次仍失敗

闊別兩年的香港許願節今年復辦，由今日（22日）大年初一舉行至正月十五元宵節（2月5日）。政務司司長陳國基今早到到訪林村許願樹廣場，為全港市民祈福點燈，他致辭時提到希望在由治及興下做到四個「通」，包括通關、聯通人才、通力合作、及政通人和。

陳國基在開幕儀式後前往許願樹拋寶牒，嘗試10多次，雖然身旁人士紛紛鼓掌支持打氣，但他最終仍未能成功將寶牒拋上樹。



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政務司司長陳國基今早約11時到達林村許願樹廣場，參與香港許願節，在麒麟陪伴下進場，為全港市民祈福點燈。

陳國基致新春賀辭時指，率先恭祝市民「身體健康、家庭幸福、心想事成」，並形容兔的身型嬌小機靈敏捷，如同香港過去抗疫，至近日更迎來通關，許願節也載譽歸來。他提到，希望在由治及興下做四個「通」，包括通關、聯通人才、通力合作、及政通人和。

對於通關，他指港府會盡快做到全面通關，並且堅持抗疫不走回頭。在聯通人才方面，他指當局在首兩周，已收到5,800個高才通申請，年薪逾250萬元的人也逾800人，證明香港仍有吸引力。

陳國基指，希望各界通力合作，落實各個藍圖，包括青年發展藍圖、基層醫療發展藍圖等。他又指，港府會盡力落實施政報告的措施，奮進前行。

陳國基拋寶牒嘗試十多次終未能成功

在開幕儀式後，陳國基前往許願樹拋寶牒，他在許願樹下多番嘗試拋寶牒上樹，每次奮力拋出寶牒，惜未能成功掛上樹，身旁的人都為他拍手歡呼打氣，更有人為他捲起祈福紙，希望可以增加掛上樹的機會。在嘗試10多次後，寶牒仍未掛上樹，他則在歡呼聲下走向傳媒接受訪問。

他見傳媒時，再向市民拜年，希望大家身體健康、事事如意。他認為許願節很有意義，既承傳傳統，也讓市民有一個場合相聚。他又主動提到通關情況，據了解，近日通關安排算很暢順，表明希望盡快做到全面通關。1月8日通關後，最初要觀察疫情，考慮醫療系統負荷問題，但現時覺得疫情反彈機會不大，日前已與內地通電話，希望盡快推出方便兩地人員來往的措施。

何時撤口罩令暫無時間表

就近日多個檢測站大排長龍，陳國基直言已留意市民的反應，直認情況不理想，表示會盡快與內地達成協議放寬相關要求。至於口罩令何時撤銷，他表示暫無時間表，但認為戴口罩是最有效的防控措施，對市民有好處，「傷風感冒都少咗。」

香港許願節召集人鄭倫光致辭時指，疫情關係已停辦兩屆許願節，現疫情放緩才得以復辦。今年增添願望市集，冀讓更多市民參與創業，並從中體會當老闆的不容易。他又期望，未來許願節會有永久場地，不用再「又建又拆」。