兔年｜兩地家庭3年來首聚首團年飯　嫲嫲驚訝孫仔長大：都高過我

疫情三年終於將結束，今日（21日）年三十晚有酒樓恢復昔日人聲鼎沸的團年飯場景，更有家庭闊別三年，首再聚首吃團年飯。74歲的梁婆婆的幼子長居澳門，今晚一齊在港吃團年飯，看着久違的孫仔，梁婆婆驚訝孫仔已長高，「個孫都高過我」；有夫婦一結婚就被疫情分隔穗港兩地，今晚終可吃婚後首頓團年飯，感到非常開心，「等呢日等咗好耐好耐！」



酒樓負責人估計，團年飯晚市的生意額，相比2018年增約兩成，已完美達標，訂座更在10日前已滿。



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隨着本港走向復常，團年飯每枱不再有人數上限，食客也無疫苗通行證要求。旺角倫敦大酒樓今晚全場滿座，人聲鼎沸，侍應忙前忙後推着餐車，送上貴妃雞、化皮乳豬等，伴隨牆邊高掛的紅燈籠，酒樓終恢復疫前門庭若市的場景。

中港家庭婚後首吃團年飯：等呢日等咗好耐好耐

不少家庭已闊別多年未見面，其中廣州人周先生在三年半前與港人結婚，惟不久後疫情爆發，夫婦從此分隔兩地。直至本周四（19日），周先生終於重返香港，並在今晚與岳父岳母吃團年飯。

妻子周太則在旁表示感到非常開心，「等呢日等咗好耐好耐，先等到呢個消息！所以佢即刻買咗車飛。」周先生亦說，開關後往返中港非常方便，未來將會每個月來港兩次，又指今晚的節目是回家看內地《春晚》。

周先生夫婦在三年半前結婚，惟不久後疫情爆發，二人分隔廣州及香港，今晚吃婚後首個團年飯。（歐陽德浩攝）

長者闊別三年兒孫聚首一堂：個孫都高過我

74歲的梁婆婆今晚三代同堂吃團年飯，桌上放滿蝦多士、炸子雞等美食，亦是她在疫情以來首次再與幼子一家見面。她說由於幼子在澳門做生意，封關下難以回港，因此今晚難得兒孫聚首一堂，共享天倫之樂，感到相當高興。

梁婆婆驚訝孫仔已長大，「高咗好多囉，我個孫都高過我，你諗下喇。」她計劃今晚與家人打麻雀及逛花市，未來有空會坐金巴到澳門，與幼子一同「撳下老虎機」。

74歲的梁婆婆疫情以來首次再與幼子一家見面，共享天倫之樂，她驚訝孫仔已長大，「高咗好多囉，我個孫都高過我，你諗下喇。」（歐嘉樂攝）

酒樓負責人：團年飯晚市生意比疫前增兩成

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，疫前團年飯的生意維持約10日，但今年卻持續約15日，估計晚市的生意額，相比2018年增約兩成，已完美達標。不過他指，由於公司及社團仍抱觀望態度，酒席方面仍是零生意，距離恢復原狀仍需時間。

他認為由於今個農曆新年外遊的人數減少，市民留港團年帶動生意，訂座更在10日前已滿。但他指，酒樓現時面對人手不足的困境，正努力招聘人手，以今晚為例，只能開放兩層做生意，即使未提前預訂的食客前來，亦不敢招待。