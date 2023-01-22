林村許願樹｜兔年復辦拋寶牒　市民帶愛犬「大雄大紫」行大運

本港邁向復常的農曆新年，繼黃大仙復辦上頭炷香，今日大年初一（22日）在大埔林村許願廣場亦復辦香港許願節，不少市民今早特意前來拋寶牒，祈福許願。有市民有同愛犬一早出門到林村行大運，也有從廣州來的旅客特意來拋寶牒為全家人許願。



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今早約10時，陸續有市民來到林村。居於青衣的盧小姐今早凌晨3時起床，帶同兩隻愛犬「大雄」、「大紫」先散步，再來林村行大運，笑言是每年大年初一的行程，大雄大紫每年來到都很受歡迎，如同明星。她續指，稍後都會拋寶牒許願，希望港人身體健康。

市民祈願港人身體健康 廣州旅客探親度歲

在林村許願樹廣場，也有一家大小來到許願樹拋寶牒。5歲的黃小朋友在父母陪伴下拋寶牒，最後成功將寫有「合家平安、身體健康、學業進步」等願望的寶牒拋上樹。

李先生從廣州來探親，他坦言過去三年因疫情無法來港探望嫲嫲，現時能來港陪家人過節感到高興。他跟弟弟都趁著大年初一，來林村拋寶牒許願，希望一家人身體健康。望著成功掛上樹的寶牒，李先生忍不住高呼「好開心」。

以往一直有參與許願節市集賣風車的蕭女士說，感覺今日年初一的人流稍遜於以往的許願節，估計港人今年多外遊、回鄉，且許願節因疫事停辦兩年至今年復辦，市民未必知道，期望明日年初二及後日初三人流會增加，「希望賣晒啲風車。」

售賣賀年飾品的攤檔店員張女士指，今年已通關，且很多防疫措施已取消，認為現場節日氣氛較以往好，也相信來許願節的人會較停辦前多，有利今年生意，直言隨著疫情放緩，「人都開心啲喇。」